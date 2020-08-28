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Мумию советского военного лётчика нашли в болотах под Питером

09:30 28.08.2020 Фото: odnoklassniki.ru
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В семье погибшего никто до конца не мог поверить в его гибель. Родственники военного думали, что он попал в секретный отряд космонавтов.

Мумию советского военного лётчика нашли в болотах под Питером
Под Санкт-Петербургом нашли военного лётчика Великой Отечественной войны

Под Санкт-Петербургом обнаружено тело летчик-штурмовика Сергея Фадеева, который числился погибшим 77 лет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, тело летчика времен Великой Отечественной войны полностью сохранилось, поскольку его «забальзамировало» болото.

Как рассказала племянница Сергея Фадеева, в их семье никто до конца не мог поверить в его гибель. Родственники военного думали, что он попал в секретный отряд космонавтов. Но, как оказалось, в годы войны его самолет был сбит под Санкт-Петербургом и упал в болото. Тело погибшего «забальзамировалось» в нем до наших дней. О том, при каких обстоятельствах тело военного нашли, не сообщается.

Личность Сергея Фадеева подтвердили по сохранившемуся жетону. Теперь родственники хотят похоронить летчика. Тело так хорошо сохранилось, что хоронить будут в обычном гробу, как недавно умершего.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Гость, 28 августа 2020 09:39
Имею замечания! Не "мумию", а мумифицЫрованный труп (медицЫнский термин). Почему на фото истребитель Як-9, если погибшЫй лётчик-штурмовик?! Должен быть самолёт-штурмовик Ил-2.

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