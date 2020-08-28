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МИД Украины: Киев притормозил все дипломатические отношения с Беларусью

10:00 28.08.2020 Фото: wikipedia.org
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Президент Незалежной Владимир Зеленский в последний раз говорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко еще перед прошедшими 9 августа президентскими выборами в республике, после чего контактов между ними не было «и не планируется».

МИД Украины: Киев притормозил все дипломатические отношения с Беларусью
И возобновит диалог только после того, как убедится, что это «не нанесет стране репутационных потерь»

Киев «поставил на паузу» все контакты с Минском и возобновит диалог только после того, как убедится, что это «не нанесет стране репутационных потерь», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что президент Незалежной Владимир Зеленский в последний раз говорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко еще перед прошедшими 9 августа президентскими выборами в республике, после чего контактов между ними не было «и не планируется».

«Я могу официально об этом вам сообщить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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