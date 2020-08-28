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Тело 14-летнего подростка нашли в лесном массиве Новосибирска

10:00 28.08.2020 Фото: wikipedia.org
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Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в медицинской помощи ребенка с осмотрами лесных и полевых массивов в месте его пропажи ранее не увенчались успехом.

Тело 14 летнего подростка нашли в лесном массиве Новосибирска
Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По данным СК, днем 1 июля 2020 года Олег Иванов со своим отцом вышел на остановке "ТЭЦ 5" в Октябрьском районе и направился по лесной дороге в направлении МЖК "Восточный", по пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал. С тех пор его никто не видел.

Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи СК России через несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в медицинской помощи ребенка с осмотрами лесных и полевых массивов в месте его пропажи ранее не увенчались успехом.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУСК по Новосибирской области в лесном массиве в четырех километрах от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего. < ...> При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Кулешова.

Источник: РИА Новости

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