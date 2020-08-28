Новейший Mercedes-Benz S-Class выйдет на рынок в 5 вариациях

Разгон до «сотни» в модификации с рядной бензиновой «турбошестеркой» (S 500) займет 4,6 секунды, а с топовым V8 новому S-Class хватит для этого и 3,5 секунд.

се моторы будут дополнены компактным 48-вольтовым стартер-генератором, который поможет экономить топливо при разгонах

Новый Mercedes-Benz S-Class, об интерьере которого «Автоновости дня» рассказали буквально на днях, выйдет на рынок с двумя дизелями, двумя бензиновыми «шестерками» и мощным V8. Об этом сообщает британский журнал Car со ссылкой на главу отдела разработок Mercedes-Benz Юргена Вайссингера.

Более подробные характеристики Mercedes-Benz раскроет на официальной презентации 2 сентября

Базовой, по его данным, станет дизельная «турбошестерка» (S 350 d и S 400 d), более дорогим версиям (S 450 и S 500) достанется бензиновая «турбошестерка», а на вершине гаммы в «заряженном» исполнении Mercedes-AMG S63 окажется гибридная силовая установка, состоящая из 200-сильного электромотора и 612-сильного бензинового V8 объемом 4,0 литра. Все моторы будут дополнены компактным 48-вольтовым стартер-генератором, который поможет экономить топливо при разгонах.

Разгон до «сотни» в модификации с рядной бензиновой «турбошестеркой» (S 500) займет 4,6 секунды, а с топовым V8 новому S-Class хватит для этого и 3,5 секунд.

Более подробные характеристики Mercedes-Benz раскроет на официальной презентации 2 сентября. Тогда же станут известны комплектации и дата начала продаж новинки, которую у нас в России, очевидно, придется подождать минимум до 2021 года.

Источник: Автоновости дня