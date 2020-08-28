Женщина самостоятельно излечилась от ВИЧ. Без помощи медицины

Ученые вычислили женщину, которая из 64 человек наблюдаемой группы могла жить с вирусом иммунодефицита человека не принимаю никаких препаратов и лекарств, сообщает nature.
Женщина прожила с вирусом почти 25 лет и спустя это время первичный анализ показал отсутствие следов ВИЧ. Дальнейшие результаты показали наличие вирусных клеток, но они оказались абсолютно не способны к дальнейшему воспроизведению.
Данную женщину впервые в истории можно назвать человеком, победившим ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга.
Врачи намерены и дальше детально изучать этот случай.