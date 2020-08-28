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Женщина самостоятельно излечилась от ВИЧ. Без помощи медицины

09:28 28.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Женщина прожила с вирусом почти 25 лет и спустя это время первичный анализ показал отсутствие следов ВИЧ.

Женщина самостоятельно излечилась от ВИЧ. Без помощи медицины
Данную женщину впервые в истории можно назвать человеком, победившим ВИЧ без терапии
Ученые вычислили женщину, которая из 64 человек наблюдаемой группы могла жить с вирусом иммунодефицита человека не принимаю никаких препаратов и лекарств, сообщает nature.
Женщина прожила с вирусом почти 25 лет и спустя это время первичный анализ показал отсутствие следов ВИЧ. Дальнейшие результаты показали наличие вирусных клеток, но они оказались абсолютно не способны к дальнейшему воспроизведению.
 Данную женщину впервые в истории можно назвать человеком, победившим ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга.
Врачи намерены и дальше детально изучать этот случай.
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От редакции

На что способен человеческий организм?

Гость, 28 августа 2020 09:43
НВР: На многое! Знакомый от армии откосил "по здоровью". Через 20 лет чЮдесным образом выздоровел! Возможности человеческого организма безграничны! --- В границах финансовых возможностей.
Гость, 28 августа 2020 09:46
Да и фсе "гипертоники", как я посмотрю, после окончания следствия и судов частенько "выздоравливают", бухают пуще любого спортсмена и ЗОЖника!

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