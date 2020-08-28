28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий

10:06 28.08.2020 Фото: pxhere.com
0

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября.

2 экстремально сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отмечается, что в периоды магнитных бурь людей ждут бессонница, тремор конечностей, тахикардия

Магнитные бури в сентябре 2020 будут экстремально интенсивными

Однако есть и хорошая новость – этих ударов будет немного.

Отмечается, что в периоды магнитных бурь людей ждут бессонница, тремор конечностей, тахикардия, усталость и головные боли, избавиться от которых будет нелегко.

Мощная магнитная буря обрушится 6 сентября. В это время большая вероятность возникновения бессонниц. Также возможны проблемы психо-эмоционального характера. Поэтому эксперты советуют прогулки на свежем воздухе (особенно перед сном), травяные чаи (мята, ромашка, мелисса) и медитации. Хорошо действует в такие периоды и контрастный душ.

Второй магнитный удар будет 29-30 сентября. Его опасность возрастает еще за счет продолжительности. Магнитная буря начнется ранним утром 29-го числа (вторник), а 30-го – достигнет пика.

Отмечается, что в эти дни воздействие магнитных бурь могут ощутить на себе и здоровые люди. При этом тяжелее всего будет аллергикам, гипертоникам и людям, которые склонны к психологическим расстройствам.

В такие дни нужно стараться избегать стрессов,отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков.

Источник: gamebet.politeka.ne

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как на вас влияют магнитные бури?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖертв пожаров становится больше: Как спасти семью и свой дом от огня, рассказали в ОНД Бердска
10:20 28-08-2020
Жертв пожаров становится больше: Как спасти семью и свой дом от огня, рассказали в ОНД Бердска
Что нужно сделать и от чего отказаться в сильное полнолуние 2 сентября 2020 года?
10:18 28-08-2020
Что нужно сделать и от чего отказаться в сильное полнолуние 2 сентября 2020 года?
Анатолий Вассерман пророчит дефицит на многие товары. Как в СССР
10:15 28-08-2020
Анатолий Вассерман пророчит дефицит на многие товары. Как в СССР
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
10:15 28-08-2020
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
10:06 28-08-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Два ДТП за сутки: получили повреждения водитель ВАЗа и непристегнутый ребенок
10:03 28-08-2020
Два ДТП за сутки: получили повреждения водитель ВАЗа и непристегнутый ребенок
Юлия Волкова из "Тату" рассказала всю правду о борьбе с онкологией
10:01 28-08-2020
Юлия Волкова из
Эти 3 продукта точно спасут от похмелья
10:01 28-08-2020
Эти 3 продукта точно спасут от похмелья
МИД Украины: Киев притормозил все дипломатические отношения с Беларусью
10:00 28-08-2020
МИД Украины: Киев притормозил все дипломатические отношения с Беларусью
Тело 14-летнего подростка нашли в лесном массиве Новосибирска
10:00 28-08-2020
Тело 14-летнего подростка нашли в лесном массиве Новосибирска