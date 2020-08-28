Два ДТП за сутки: получили повреждения водитель ВАЗа и непристегнутый ребенок

Водитель ВАЗа наехал на лошадь, а девочка выпала из машины на ходу. К счастью, все живы. И даже лошадь.

В результате двух ДТП получили травмы водитель ВАЗа и малолетний пассажир

26 августа около 16:00 часов в Майминском районе, на 12 километре автодороги "Подъезд к оз. Телецкому", 35-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем ВАЗ-21099, при движении со стороны с. Чоя в направлении с. Кызыл-Озек, допустил наезд на лошадь. Животное выбежало на проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством.

В результате ДТП водитель получил ушибы и ссадины. Госпитализация мужчине не потребовалась, его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Владелец животного устанавливается.

26 августа около 21:30 часов в г. Горно-Алтайске, в районе дома № 45 по ул. Колхозная, во время движения из автомобиля ВАЗ-21099 выпал малолетний пассажир. За рулем транспортного средства находился 32-летний житель Усть-Канского района. В ходе разбирательства установлено, что ребенка перевозили на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства.

В результате ДТП девочка 2016 года рождения с полученными ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована.

Водитель автомобиля был трезвый. В отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения).



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Алтай