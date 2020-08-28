Главные смыслы в интервью Путина каналу Россия 24

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия-24". Основные заявления главы государства — в материале ТАСС.
О ситуации в Белоруссии
- "Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — сказал президент.
- "Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем", — заявил российский лидер.
- "Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", — сказал Путин.
- "Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", — подчеркнул президент.
- "На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", — отметил он.
- "Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса [политического кризиса в Белоруссии] хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать", — отметил Путин.
О борьбе с коронавирусом и российской вакцине
- "Нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик <...> заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", — сказал он.
- "Понятно, почему [растет число заражений коронавирусом в некоторых странах], это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет и в Европе, и в других частях света с этим справятся", — отметил президент.
- "Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Попросить их — по возможности, конечно, — соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня", — сказал он.
- "Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах. Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует сегодня устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери они появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо", — сказал президент.
- "Нужно говорить со специалистами, я думаю, что они [препараты, разрабатываемые центром имени Гамалеи и научным центром "Вектор"], скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу", — отметил он.
- "Второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт "Вектор" в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", — подчеркнул Путин.
Об экономике
- "Во-первых, мы считаем, что пик проблем [в экономике] у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но, в общем-то, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", — сказал Путин.
- "У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4–3,41%", — уточнил Путин. По оценке президента, падение экономики в России может составить 5–6%.
Источник: ТАСС