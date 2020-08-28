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Юлия Волкова из "Тату" рассказала всю правду о борьбе с онкологией

10:01 28.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CCE0vAvIrSE/
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В 2012 году певице диагностировали рак щитовидной железы. За несколько лет до этого у Волковой был тиреотоксикоз — завышенный гормон щитовидной железы после вторых родов.

Юлия Волкова из Тату рассказала всю правду о борьбе с онкологией
Первые полгода певица верила в то, что голос вернется, ведь в этом ее убеждал врач, но чуда не произошло
Сюжет: Онкология
Юлия Волкова из Тату рассказала всю правду о борьбе с онкологией

Юлия Волкова из "Тату" рассказала всю правду о борьбе с онкологиейЛучевую терапию 6 окнобольным детям в год начнет проводить клиника им. Мешалкина в НовосибирскеЕщё 290 новостей

Бывшая солистка всемирно известной группы «Тату» Юлия Волкова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем сложном пути, насилии со стороны мужчин, взрослых детях и, конечно, о непростой борьбе с онкологией.

В 2012 году певице диагностировали рак щитовидной железы. За несколько лет до этого у Волковой был тиреотоксикоз — завышенный гормон щитовидной железы после вторых родов.

Долгое время после рождения сына она принимала гормоны и не обратилась бы ко врачам, если бы не «знак свыше».

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. Но на узи обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак щитовидной железы. <…> Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса», — рассказала Волкова.

Первые полгода певица верила в то, что голос вернется, ведь в этом ее убеждал врач, но чуда не произошло.

«Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — вспоминает Юлия.

Волкова признается, что ей было даже проще петь, чем говорить, и тогда она начала записывать песни, снимать клипы и вернулась к музыкальной карьере.

В 2019 году у певицы произошёл рецидив, но, к счастью, повторное обследование показало, что она здорова.

Несмотря на все трудности, Волкова верит в светлое будущее, в то, что все будет хорошо. Иногда певица не может осознать, пережить так много тяжелых ситуаций.

«Мне есть, что сказать. Я думаю, что напишу даже книгу», — призналась певица.

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Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Источник: radiokp

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