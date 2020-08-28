Юлия Волкова из "Тату" рассказала всю правду о борьбе с онкологией

Бывшая солистка всемирно известной группы «Тату» Юлия Волкова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем сложном пути, насилии со стороны мужчин, взрослых детях и, конечно, о непростой борьбе с онкологией.
В 2012 году певице диагностировали рак щитовидной железы. За несколько лет до этого у Волковой был тиреотоксикоз — завышенный гормон щитовидной железы после вторых родов.
Долгое время после рождения сына она принимала гормоны и не обратилась бы ко врачам, если бы не «знак свыше».
«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. Но на узи обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак щитовидной железы. <…> Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса», — рассказала Волкова.
Первые полгода певица верила в то, что голос вернется, ведь в этом ее убеждал врач, но чуда не произошло.
«Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — вспоминает Юлия.
Волкова признается, что ей было даже проще петь, чем говорить, и тогда она начала записывать песни, снимать клипы и вернулась к музыкальной карьере.
В 2019 году у певицы произошёл рецидив, но, к счастью, повторное обследование показало, что она здорова.
Несмотря на все трудности, Волкова верит в светлое будущее, в то, что все будет хорошо. Иногда певица не может осознать, пережить так много тяжелых ситуаций.
«Мне есть, что сказать. Я думаю, что напишу даже книгу», — призналась певица.
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Источник: radiokp