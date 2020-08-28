Получить госуслуги теперь можно будет в банках, на почте и салонах сотовой связи

Суть инициативы – это свести взаимодействие россиян с министерствами и ведомствами к минимуму.

Упрощённый порядок получения госуслуг вводят в России

Минэкономразвития хочет упростить получение россиянами госуслуг, сообщает ИА DEITA.RU. Получать их можно будет в офисах банка, почты, в салонах связи. Такой законопроект министерство направило в Госдуму, причём в документ уже внесены поправки.

Суть инициативы – это свести взаимодействие россиян с министерствами и ведомствами к минимуму. Для того, чтобы получить услугу «на стороне», гражданину надо будет лишь дать соответствующее согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги». Чтобы ещё больше упростить людям жизнь, Минэкономразвития предлагает реестровую модель услуг: все данные документов россиян будут храниться в цифровой базе портала, и при получении услуг не придётся предъявлять ни оригиналы документов, ни их копии. Не нужно будет и получать бумажные документы. Специалисты при оказании государственных и муниципальных услуг смогут получить все данные о клиенте из реестра.

Оцифровать документы можно будет в любом офисе «Мои документы». Также сотрудники МФЦ начнут консультировать граждан по вопросам работы с порталом.

Сейчас такая упрощённая система доступна при получении отдельных услуг. Например, родителям, получающим материнский капитал, не нужно писать заявление в Пенсионный фонд. Сертификат автоматически поступает через личный кабинет на «Госуслугах».

Напомним, что россиян также избавили от необходимости брать штурмом отделения ГИБДД, чтобы зарегистрировать автомобиль. Эта услуга доступна в МФЦ. А должникам не надо посещать судебных приставов, чтобы уточнить особенности своего исполнительного производства. Все тонкости дела можно будет узнать на «Госуслугах», в том числе наложение ареста на имущество должника или запрет на выезд за границу.