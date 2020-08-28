28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Получить госуслуги теперь можно будет в банках, на почте и салонах сотовой связи

11:45 28.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Суть инициативы – это свести взаимодействие россиян с министерствами и ведомствами к минимуму.

Получить госуслуги теперь можно будет в банках, на почте и салонах сотовой связи
Упрощённый порядок получения госуслуг вводят в России

Минэкономразвития хочет упростить получение россиянами госуслуг, сообщает ИА DEITA.RU. Получать их можно будет в офисах банка, почты, в салонах связи. Такой законопроект министерство направило в Госдуму, причём в документ уже внесены поправки.

Суть инициативы – это свести взаимодействие россиян с министерствами и ведомствами к минимуму. Для того, чтобы получить услугу «на стороне», гражданину надо будет лишь дать соответствующее согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги». Чтобы ещё больше упростить людям жизнь, Минэкономразвития предлагает реестровую модель услуг: все данные документов россиян будут храниться в цифровой базе портала, и при получении услуг не придётся предъявлять ни оригиналы документов, ни их копии. Не нужно будет и получать бумажные документы. Специалисты при оказании государственных и муниципальных услуг смогут получить все данные о клиенте из реестра.

Оцифровать документы можно будет в любом офисе «Мои документы». Также сотрудники МФЦ начнут консультировать граждан по вопросам работы с порталом.

Сейчас такая упрощённая система доступна при получении отдельных услуг. Например, родителям, получающим материнский капитал, не нужно писать заявление в Пенсионный фонд. Сертификат автоматически поступает через личный кабинет на «Госуслугах».

Напомним, что россиян также избавили от необходимости брать штурмом отделения ГИБДД, чтобы зарегистрировать автомобиль. Эта услуга доступна в МФЦ. А должникам не надо посещать судебных приставов, чтобы уточнить особенности своего исполнительного производства. Все тонкости дела можно будет узнать на «Госуслугах», в том числе наложение ареста на имущество должника или запрет на выезд за границу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам не кажется, что чиновники от нас отгораживаются? А как быть с персональными данными?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Минсельхоз заметил, что не умеют использовать пахотные земли чиновники Новосибирской области
13:00 28-08-2020
Минсельхоз заметил, что не умеют использовать пахотные земли чиновники Новосибирской области
С 29 августа открывается охотничий сезон. Позаботьтесь о безопасности
13:00 28-08-2020
С 29 августа открывается охотничий сезон. Позаботьтесь о безопасности
БердскПробили дорогу в сборную региона велогонщики Роман Хижняк и Дмитрий Гречкин из Бердска
13:00 28-08-2020
Пробили дорогу в сборную региона велогонщики Роман Хижняк и Дмитрий Гречкин из Бердска
Еще 46 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области на 28 августа 2020
13:00 28-08-2020
Еще 46 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области на 28 августа 2020
Ангела-хранителя каждого знаку Зодиака назвали астрологи. Он тебе дает силу. Узнай своего
12:57 28-08-2020
Ангела-хранителя каждого знаку Зодиака назвали астрологи. Он тебе дает силу. Узнай своего
БердскАктивисты протеста против свалки около кладбища «закрыли» тусовку ко Дню города на пляже старый Бердск
12:46 28-08-2020
Активисты протеста против свалки около кладбища «закрыли» тусовку ко Дню города на пляже старый Бердск
Новые автобусы и трамваи появятся в городском автопарке Новосибирска
12:45 28-08-2020
Новые автобусы и трамваи появятся в городском автопарке Новосибирска
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
12:33 28-08-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Подросток прикурил от свечки в храме и получил уголовное дело
12:30 28-08-2020
Подросток прикурил от свечки в храме и получил уголовное дело
Что подарить девушке по ее знаку зодиака. Кому тортик, кому тренажер, а кому вообще ничего - пусть сама выбирает
12:15 28-08-2020
Что подарить девушке по ее знаку зодиака. Кому тортик, кому тренажер, а кому вообще ничего - пусть сама выбирает