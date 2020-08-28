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Чем разрешат застроить российские леса? Законопроект уже готов

19:05 28.08.2020 Фото: pixabay.com
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Определенные объекты не должны занимать территорию, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка.

Чем разрешат застроить российские леса? Законопроект уже готов
В российских лесах разрешат строить рекреационные объекты

Рекреационные объекты, размещённые в лесах, предлагают ограничить 20 процентами от общей площади предоставленного лесного участка. Соответствующий законопроект, разработанный Правительством РФ, депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Авторы законодательной инициативы предлагают внести ряд изменений в Лесной и Градостроительный кодексы. Поправки направлены на совершенствование правового регулирования использования лесов при строительстве, возведении некапитальных строений и сооружений, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

В частности, документ направлен на регулирование вопросов использования лесов для рекреационной деятельности и размещения объектов туристской индустрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Размеры таких объектов не должны занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Администрировать соблюдение этих ограничений будут посредством государственной и муниципальной экспертизы проектов освоения лесов. При этом размещать сооружения разрешат только на лесных участках, входящих в специальную зону, определённую в лесном плане субъекта РФ после общественного обсуждения. Площадь такой зоны не должна превышать 3% площади соответствующего лесничества.

Источник: pnp.ru

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