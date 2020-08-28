Новое расписание дополнительных 3 электричек с 31 августа 2020 из Новосибирска до Бердска

Пригородные электропоезда будут ходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Как будут ходить электрички, узнайте

Пригородные электропоезда будут ходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья. На официальном сайте «Экспресс-пригорода» опубликовано расписание:

- № 6618 (Бердск – Новосибирск), отправление в 9.57, прибытие в 10.45.

- № 6644 (Бердск – Новосибирск) отправление в 20.34, прибытие в 21.21;

- № 6639 (Новосибирск – Бердск), отправление в 19.19, прибытие в 20.04.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, а также по телефонам 050 (с 7.00 до 21.00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00), сообщает РЖД.

Пассажиров просят соблюдать масочный режим в поездах и на станциях. Напомним, в Новосибирской области продлили действие масочного режима до 30 сентября.