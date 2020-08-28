Где заработать 71 910 рублей в Бердске, открыл секрет Новосибирскстат

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – июне 2020 года составила 42845 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по регионам Сибирского федерального округа в январе - июне 2020 года
(рублей)
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СФО
Республики
Края
Области
Алтай
Тыва
Хакасия
Алтай-ский
Красно-ярский
Иркутская
Кеме-ровская
Новоси-бирская
Омская
Томская
Всего
42845
35335
42804
43148
28716
52960
48763
42215
39842
36517
46858
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
29420
19401
21792
24999
23682
31023
44648
27656
27058
25870
34283
Добыча полезных ископаемых
79419
40734
65292
53423
38955
119268
99475
58635
49210
40182
95699
Обрабатывающие производства
44159
23808
24536
52186
29072
60535
49990
43061
38327
41469
42723
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
47061
37163
44330
55291
34636
57687
54251
39381
43631
41586
54857
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
36466
26528
26353
30673
24843
54673
35393
32114
29485
32967
37510
Строительство
37803
21931
32673
38280
22169
46977
36262
42070
30391
40062
32042
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
29578
29823
25289
30169
22086
33646
27602
34137
31565
27176
26675
Транспортировка и хранение
47659
32732
38574
48649
30785
58287
57209
42180
41145
39765
59084
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
23147
29083
25538
23318
16914
29510
25516
21542
21694
19581
22535
Деятельность в области информации и связи
54369
37121
41471
35740
35091
58158
52573
43510
67274
44432
62965
Деятельность финансовая и страховая
61689
61502
78034
58472
49573
61731
65392
53366
71910
52993
61115
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
28799
33030
28962
29374
18017
33855
28744
24875
32787
25889
33078
Деятельность профессиональная, научная и техническая
53856
27334
35116
38872
30541
64473
58060
55093
49704
49181
63394
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
29882
20842
24445
30077
20980
37280
36485
25129
27427
24497
32214
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
50319
47799
59904
54013
38726
56153
58709
49881
46778
43190
51284
Образование
36918
30655
35378
33857
25990
43271
41286
37216
36452
30597
42917
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
40966
39952
42444
39756
31199
46639
47119
38446
42625
35197
43315
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
38771
30317
34108
33453
23358
46441
40191
34775
43828
35761
37146
Предоставление прочих видов услуг
27616
21663
30322
28517
20190
33999
29101
29635
28838
20737
26249
Новосибирскстат