Где заработать 71 910 рублей в Бердске, открыл секрет Новосибирскстат

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций, включая налоги и другие удержания, в Сибирском федеральном округе в январе – июне 2020 года составила 42 845 рублей.

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – июне 2020 года составила 42845 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

по регионам Сибирского федерального округа в январе - июне 2020 года

(рублей)

СФО Республики Края Области Алтай Тыва Хакасия Алтай-ский Красно-ярский Иркутская Кеме-ровская Новоси-бирская Омская Томская Всего 42845 35335 42804 43148 28716 52960 48763 42215 39842 36517 46858 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 29420 19401 21792 24999 23682 31023 44648 27656 27058 25870 34283 Добыча полезных ископаемых 79419 40734 65292 53423 38955 119268 99475 58635 49210 40182 95699 Обрабатывающие производства 44159 23808 24536 52186 29072 60535 49990 43061 38327 41469 42723 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 47061 37163 44330 55291 34636 57687 54251 39381 43631 41586 54857 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 36466 26528 26353 30673 24843 54673 35393 32114 29485 32967 37510 Строительство 37803 21931 32673 38280 22169 46977 36262 42070 30391 40062 32042 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 29578 29823 25289 30169 22086 33646 27602 34137 31565 27176 26675 Транспортировка и хранение 47659 32732 38574 48649 30785 58287 57209 42180 41145 39765 59084 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 23147 29083 25538 23318 16914 29510 25516 21542 21694 19581 22535 Деятельность в области информации и связи 54369 37121 41471 35740 35091 58158 52573 43510 67274 44432 62965 Деятельность финансовая и страховая 61689 61502 78034 58472 49573 61731 65392 53366 71910 52993 61115 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 28799 33030 28962 29374 18017 33855 28744 24875 32787 25889 33078 Деятельность профессиональная, научная и техническая 53856 27334 35116 38872 30541 64473 58060 55093 49704 49181 63394 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 29882 20842 24445 30077 20980 37280 36485 25129 27427 24497 32214 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 50319 47799 59904 54013 38726 56153 58709 49881 46778 43190 51284 Образование 36918 30655 35378 33857 25990 43271 41286 37216 36452 30597 42917 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 40966 39952 42444 39756 31199 46639 47119 38446 42625 35197 43315 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 38771 30317 34108 33453 23358 46441 40191 34775 43828 35761 37146 Предоставление прочих видов услуг 27616 21663 30322 28517 20190 33999 29101 29635 28838 20737 26249

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