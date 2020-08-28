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Где заработать 71 910 рублей в Бердске, открыл секрет Новосибирскстат

13:30 28.08.2020
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Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций, включая налоги и другие удержания, в Сибирском федеральном округе в январе – июне 2020 года составила 42 845 рублей.

Где заработать 71 910 рублей в Бердске, открыл секрет Новосибирскстат
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – июне 2020 года составила 42845 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

по регионам Сибирского федерального округа в январе - июне 2020 года

(рублей)

СФО

Республики

Края

Области

Алтай

Тыва

Хакасия

Алтай-ский

Красно-ярский

Иркутская

Кеме-ровская

Новоси-бирская

Омская

Томская
Всего

42845

35335

42804

43148

28716

52960

48763

42215

39842

36517

46858
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

29420

19401

21792

24999

23682

31023

44648

27656

27058

25870

34283
Добыча полезных ископаемых

79419

40734

65292

53423

38955

119268

99475

58635

49210

40182

95699
Обрабатывающие производства

44159

23808

24536

52186

29072

60535

49990

43061

38327

41469

42723
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

47061

37163

44330

55291

34636

57687

54251

39381

43631

41586

54857
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

36466

26528

26353

30673

24843

54673

35393

32114

29485

32967

37510
Строительство

37803

21931

32673

38280

22169

46977

36262

42070

30391

40062

32042
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

29578

29823

25289

30169

22086

33646

27602

34137

31565

27176

26675
Транспортировка и хранение

47659

32732

38574

48649

30785

58287

57209

42180

41145

39765

59084
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

23147

29083

25538

23318

16914

29510

25516

21542

21694

19581

22535
Деятельность в области информации и связи

54369

37121

41471

35740

35091

58158

52573

43510

67274

44432

62965
Деятельность финансовая и страховая

61689

61502

78034

58472

49573

61731

65392

53366

71910

52993

61115
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

28799

33030

28962

29374

18017

33855

28744

24875

32787

25889

33078
Деятельность профессиональная, научная и техническая

53856

27334

35116

38872

30541

64473

58060

55093

49704

49181

63394
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

29882

20842

24445

30077

20980

37280

36485

25129

27427

24497

32214
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

50319

47799

59904

54013

38726

56153

58709

49881

46778

43190

51284
Образование

36918

30655

35378

33857

25990

43271

41286

37216

36452

30597

42917
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

40966

39952

42444

39756

31199

46639

47119

38446

42625

35197

43315
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

38771

30317

34108

33453

23358

46441

40191

34775

43828

35761

37146
Предоставление прочих видов услуг

27616

21663

30322

28517

20190

33999

29101

29635

28838

20737

26249

Новосибирскстат

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