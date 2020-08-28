Три дня до 1 сентября: где 10 000 рублей на каждого ребенка от президента Путина? Еще ждут родители

За три дня до 1 сентября президент Путин не сделал заявления о продлении выплат. Но россияне продолжают обсуждать тему и надеяться на то, что лидер нации найдет еще 300 млрд рублей в бюджете на августовские выплаты семьям.

Россияне просят выплатить третий раз 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет

Несмотря на то, что за три дня до 1 сентября официальных заявлений о выплатах в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет нет, россияне продолжают надеяться, что лидер нации даст денег третий раз. Хотя многие разочарованы, озлоблены и предлагают закрыть тему навсегда.

О том, что люди отчаялись, свидетельствует статистика подписей под петицией, которую создала в начале июля жительница Новосибирска. В обращении к президенту и правительству она просит продлить выплату в августе, чтобы была возможность у семей подготовить детей к школе. Но с каждым днем все меньше подписей. За сутки — менее 1000. На утро 28 августа подписали в общем чуть более 270 000 человек.

В «Курьер. Среда. Бердск» пишут родители со всей России, рассказывая свои истории обнищания и прося у президента помощи в виде 10 000 рулей на сборы в школу.

Антонина:

- Я думаю, что в августе имеет место быть этим выплатам от президента РФ Владимира Владимировича Путина, ведь дети идут в школу. Я одиночка и у меня два школьника, мне без этой поддержки просто не обойтись!

Мария:

- У меня 4 школьника и дочь учится в институте. Мне 10 000 очень нужны на приобретение одежды и канцтоваров.

Елена Яшкова:

- Если государству нужны дети и будущее страны, то такая небольшая поддержка всех родителей с детьми до 18 ежемесячно - здоровая тенденция.

Людмила Алексеева:

- Как-то нелогично будет, если не продлят выплату хотя бы еще на месяц. Скоро выборы пройдут, могли бы плюсик в свой счет получить.

Наталья Жабоедова:

- Очень нуждаемся и надеемся на эти выплаты, одеть детей в школу.

Ирина Леденева:

- Муж потерял работу, я медработник в государственной больнице. Дочь идет в третий класс, на какие средства собираться в школу, ума не приложу. На календаре 14 августа, а у нас для школы вообще ничего не куплено, потому что не на что. Очень нужна помощь от государства!

Скиданова Юлия:

- Я потеряла 30% зарплаты, муж тоже получает минималку в связи с ковидом. У нас двое деток - школьники. Коммунальные платежи и кредиты никто не отменял. Детей нужно собрать в школу, а средств катастрофически не хватает. Уже середина августа, а мы нечего не можем купить детям к школе. Эта выплата помогла бы многим семьям с детьми.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выплаты сделали семьям с 26 млн детей от 3 до 16 лет в размере 20 000 рублей в сумме за июнь и июль 2020 года. Российскому бюджету это обошлось в 600 млрд рублей. Известно, что в связи с пандемией коронавируса многие предприятия останавливали или ограничивали работу. Казна понесла колоссальные убытки. Сейчас федеральная власть сокращает финансирование многих программ, чтобы было на что исполнять функции социального государства и выплачивать все положенные пособия нуждающимся.

Но многие россияне, судя по комментариям, уверены, что деньги в бюджете есть и направить их нужно именно на детей. Даже звучат предложения о ежемесячных выплатах в размере 10 000 рублей на постоянной основе. Напомним, что такую идею высказывали депутаты Госдумы. А сенаторы ожидали, что заявление о выплатах федеральная власть сделает после возвращения премьера Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Глава кабмина вернулся в Москву, президент Путин провел совещание с членами правительства. Однако заявления об августовских выплатах так и не сделали.

Аноним, 27 августа:

Давно пора поставить точку в этой теме. Надоело. Заполонили весь сайт многодетные мамки с просьбами к Путину.

Халява, плиз!, 27 августа:

-Похоже, что многих вполне устраивает жизнь за счёт безусловного базового дохода, выплачиваемого государством. Что правительства придумают, чтобы их развлекать и не допустить социального взрыва? Шоу, игры, матчи, ставки, освоение других планет?

не мелите чушь, 27 августа:

- Это подержание потребительского базового спроса. Объяснить, на фига он нужен?

чтоб бизнес не завыл белугой, что ему не с чего платить налоги и ездить на канары.

Аноним, 28 августа:



- Так нечего было начинать весь этот цирк и никто бы не просил.

Пип, 27 августа:

- Ставим. Сама мама троих. Но прекрасно понимаю, что дай сейчас, просить будут и дальше. Деньги выплаченные не тратила, отложила на сборы в школу. Спасибо. Пригодились.

Наталья, 28 августа :

- Мы просидели всю изоляцию дома. И, как назло, активировались все коммунальные службы. Всем заплатите, иначе отключим газ, электричество и т.д. Так что большинство полученных денег ушли на коммуналку, все остальное - на продукты. Мы не по своему желанию просидели дома, и поэтому я за выплаты в августе (уж простите, но куда деваться?), детей тоже трое. Никогда не рассчитывали на государство, не получали пособий, но все когда-то случается...

Леся, 28 августа:

- Мы тоже откладывали и одели.

Дачник, 27 августа:



- А собственно говоря, зачем деньги-то раздавать? За Конституцию уже проголосовали, теперь следующие пряники через 2 года при голосовании за ЕР на выборах в Думу.

Аноним, 27 августа:

- А мы простые бюджетники, и нам, как никогда, это выплата кстати.

аноним, 27 августа:

- Наивные! Точку можно было поставить сразу после голосования за конституцию!

Аноним, 27 августа:

- Если бы было где работать, работали и заработали бы, но т.к. не сохранили в стране производство, а жить все хотят, поэтому идут на унижение и просят эти деньги. У НЕКОТОРЫХ за границей вклады принадлежащие в одно рыло столько, сколько можно выдать в России на всех детей нуждающимся.

Федор, 27 августа:



- Кто хочет, тот работает, для того есть работа! А такие, как вы, только и знаете, что всех обвинять и просить деньги у государства!!!

Аноним, 28 августа:

- Я всю жизнь работал. Семья - святое. И когда рухнул союз, моя специальность и мой опыт стали никому не нужны, я сменил специальность, но не было ни одного дня, когда голодала моя семья. Если бы было нужно пойти в чернорабочие, я бы пошел. Работа есть, нет желания работать. Таджики, узбеки и киргизы едут к нам за тысячи километров и рады возможности заработать. Так что, спасибо Путину, но пора и честь знать!

Федор, 27 августа:

- Почему государство должно помогать??? Я плачу налоги и ещё я должен участвовать в содержании моргинальского быдла!!! Все лето дети до 16 лет, которые своим родителям не нужны, только и делали, что орали, засирали детские площадки, бухали и курили во дворах!

Больше всего поражает, когда начинают ругать правительство! Вы начните с себя, дайте хорошее воспитание детям, может и окружение станет вокруг другим!

Педор, 28 августа:

- То что вы платите какие-то налоги, уважаемый Фёдор, это не даёт вам право давать определение, кто быдло, а кто маргинал. Покопайтесь в себе. Возможно, эти два определения и есть Вы.

Аноним, 28 августа:

- Я взяла кредит 30 000, чтоб собрать детей в школу на 3 года и буду потихоньку платить. зп у меня 11700, я в разводе и ничего не прошу ни у государства, ни у родственников. Мужа у меня нет уже давно, живу и не прошу: дайте денег. Все нормальные родители уже собрали своих детей в школу и садик. Люди не унижайтесь, а идите работайте и кормите своих малышей. Извините, если что не так.

Аноним, 28 августа:

- Ужасно все это читать! Люди такие жестокие стали, что даже противно читать! Никто не сидит просто так, и хватит грубить мамам! А президенту Российской Федерации В.В. Путину СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАБОТУ, ПОНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ!!!!

Аноним, 28 августа :

- Анекдот. Истово молится Сеня: "Господи, дай хоть немножечко рубликов на жизнь, очень трудно, кушать хочется, надеть нечего..."

Голос сверху: "Имей совесть".

Сеня разочарованно: "Что, опять: или работать или доллары менять?"

Аноним, 28 августа:

- Выплаты всегда должны быть адресными и обоснованными. Конечно, есть такие семьи, где много детей и поддержать их нужно. Это в том случае, когда по стечению обстоятельств выжить или трудно, или невозможно. Но, если в доме найдется или бутылка от спиртного, или пачка сигарет, или следы жизни не по средствам, то зачем помогать таким? Пусть работают. Хорошо жить запретить нельзя, но и паразиты никому не нужны.