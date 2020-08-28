Что строго запрещено есть на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020

На Успение Пресвятой Богородицы православным нужно воздержаться от скоромных продуктов, если праздник выпадает на постный день. Однодневные посты отмечаемые круглый год также важны для укрепления духа человека.

Пятница – это день сухоедения, когда в пищу употребляются продукты без обработки температурой

Двухнедельный пост в августе завершается перед праздником Успения Пресвятой Богородицы 27 числа. Сам церковный праздник не входит в дни поста, и разрешается верующим людям разговеться продуктами, бывшими под запретом.

Существуют дни поста однодневные – среда и пятница. Они считаются очень строгими, поэтому если день празднования Успения выпадает на них, то нужно продолжить пост. В 2020 году складывается именно такая ситуация, потому что Успение проходит в пятницу.

Пятница – это день сухоедения, когда в пищу употребляются продукты без обработки температурой. Поэтому допустимо, если на столе присутствуют фрукты, ягоды, овощи, мед, орехи. Еда простая, но ее можно употреблять в сыром виде. При желании готовятся салаты, но нужно помнить, что масло также в этот день не используется.

Строго запрещено мясо.

Есть на Успение можно разрешаемые продукты, но не заниматься обжорством. В этом и состоит смысл поста, когда человек своими действиями готов показать, что верен Христу, и его не свернуть с истинного пути.

Постные дни среда и пятница могут быть очень строгими, или с небольшим попустительством, когда разрешается рыба. В летний период проходят два поста – Петров и Успенский пост. Период между ними называется мясоедом, поэтому в среду и пятницу в это время нужно соблюдать строгий пост, исключив из рациона рыбу и масло. Это же правило распространяется и на все время до Рождественского поста.

В постные дни можно есть рыбу, если они припадают на зимнего и весеннего мясоеда. Так как предстоят длительные постные периоды, в однодневные можно употреблять рыбу.

Придерживаются ограничений в однодневный пост нужно начиная с самого утра, и до вечера. Так как Успение Пресвятой Богородицы отмечается на второй день по окончанию поста, то он просто послужит его продолжением. Разговеться верующие смогут 29 августа на Ореховый Спас.