Что строго запрещено есть на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020

Двухнедельный пост в августе завершается перед праздником Успения Пресвятой Богородицы 27 числа. Сам церковный праздник не входит в дни поста, и разрешается верующим людям разговеться продуктами, бывшими под запретом.
Существуют дни поста однодневные – среда и пятница. Они считаются очень строгими, поэтому если день празднования Успения выпадает на них, то нужно продолжить пост. В 2020 году складывается именно такая ситуация, потому что Успение проходит в пятницу.
Пятница – это день сухоедения, когда в пищу употребляются продукты без обработки температурой. Поэтому допустимо, если на столе присутствуют фрукты, ягоды, овощи, мед, орехи. Еда простая, но ее можно употреблять в сыром виде. При желании готовятся салаты, но нужно помнить, что масло также в этот день не используется.
Строго запрещено мясо.
Есть на Успение можно разрешаемые продукты, но не заниматься обжорством. В этом и состоит смысл поста, когда человек своими действиями готов показать, что верен Христу, и его не свернуть с истинного пути.
В постные дни можно есть рыбу, если они припадают на зимнего и весеннего мясоеда. Так как предстоят длительные постные периоды, в однодневные можно употреблять рыбу.
Придерживаются ограничений в однодневный пост нужно начиная с самого утра, и до вечера. Так как Успение Пресвятой Богородицы отмечается на второй день по окончанию поста, то он просто послужит его продолжением. Разговеться верующие смогут 29 августа на Ореховый Спас.
Да