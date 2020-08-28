28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Трижды проголосовала в Израиле к поправкам в Конституцию. Теперь её заочно арестовали в Москве

12:15 28.08.2020 Фото: pixabay.com
0

О решении суда по своему делу женщина узнала от корреспондента издания.

Трижды проголосовала в Израиле к поправкам в Конституцию. Теперь её заочно арестовали в Москве
В Москве заочно арестовали россиянку, которая трижды проголосовала в Израиле

Черемушкинский суд Москвы дал санкцию на заключение под стражу Юлии Ильинской, которую обвиняют в незаконном голосовании больше двух раз во время одного голосования. На эту информацию в официальной картотеке суда обратили внимание «Открытые медиа».
Это заочный арест — Ильинская проживает в Израиле. О решении суда по своему делу женщина узнала от корреспондента издания. «Выясню информацию. Пока прокомментировать ничего не могу», — сказала она. Известно, что у Ильинской двойное гражданство — российское и израильское.

О голосовании:

28 июня Ильинская сообщила в на своей странице в фейсбуке, что ей удалось сначала принять участие в электронном голосовании, а затем дважды проголосовать оффлайн — в посольстве в Тель-Авиве, а затем в консульстве в Хайфе. Через два дня на официальном сайте Следственного комитета России появилось сообщение о возбуждении уголовного дела.

Что важно знать:
Официально Центральная избирательная комиссия заявляла, что проголосовать на плебисците по поправкам дважды невозможно. Однако в дни голосования по поправкам к Конституции многие граждане попытались отдать свой голос больше одного раза. Например, журналист «Дождя» Павел Лобков рассказал, что 25 июня — в день начала голосования — он проголосовал онлайн и на избирательном участке, где сказал, что передумал отдавать голос в электронном виде. На следующий день к нему домой пришли полицейские. Перед этим московская полиция заподозрила в действиях Лобкова «заранее спланированную акцию по дискредитации голосования», пригрозив журналисту тремя уголовными статьями, а в МВД возбудили дело об административном правонарушении по статье о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня.

Источник: snob.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что такое "заочный арест". То же самое, как "поесть ушами"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Минсельхоз заметил, что не умеют использовать пахотные земли чиновники Новосибирской области
13:00 28-08-2020
Минсельхоз заметил, что не умеют использовать пахотные земли чиновники Новосибирской области
С 29 августа открывается охотничий сезон. Позаботьтесь о безопасности
13:00 28-08-2020
С 29 августа открывается охотничий сезон. Позаботьтесь о безопасности
БердскПробили дорогу в сборную региона велогонщики Роман Хижняк и Дмитрий Гречкин из Бердска
13:00 28-08-2020
Пробили дорогу в сборную региона велогонщики Роман Хижняк и Дмитрий Гречкин из Бердска
Еще 46 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области на 28 августа 2020
13:00 28-08-2020
Еще 46 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области на 28 августа 2020
Ангела-хранителя каждого знаку Зодиака назвали астрологи. Он тебе дает силу. Узнай своего
12:57 28-08-2020
Ангела-хранителя каждого знаку Зодиака назвали астрологи. Он тебе дает силу. Узнай своего
БердскАктивисты протеста против свалки около кладбища «закрыли» тусовку ко Дню города на пляже старый Бердск
12:46 28-08-2020
Активисты протеста против свалки около кладбища «закрыли» тусовку ко Дню города на пляже старый Бердск
Новые автобусы и трамваи появятся в городском автопарке Новосибирска
12:45 28-08-2020
Новые автобусы и трамваи появятся в городском автопарке Новосибирска
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
12:33 28-08-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Подросток прикурил от свечки в храме и получил уголовное дело
12:30 28-08-2020
Подросток прикурил от свечки в храме и получил уголовное дело
Что подарить девушке по ее знаку зодиака. Кому тортик, кому тренажер, а кому вообще ничего - пусть сама выбирает
12:15 28-08-2020
Что подарить девушке по ее знаку зодиака. Кому тортик, кому тренажер, а кому вообще ничего - пусть сама выбирает