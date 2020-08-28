Трижды проголосовала в Израиле к поправкам в Конституцию. Теперь её заочно арестовали в Москве

В Москве заочно арестовали россиянку, которая трижды проголосовала в Израиле

Черемушкинский суд Москвы дал санкцию на заключение под стражу Юлии Ильинской, которую обвиняют в незаконном голосовании больше двух раз во время одного голосования. На эту информацию в официальной картотеке суда обратили внимание «Открытые медиа».

Это заочный арест — Ильинская проживает в Израиле. О решении суда по своему делу женщина узнала от корреспондента издания. «Выясню информацию. Пока прокомментировать ничего не могу», — сказала она. Известно, что у Ильинской двойное гражданство — российское и израильское.

О голосовании:



28 июня Ильинская сообщила в на своей странице в фейсбуке, что ей удалось сначала принять участие в электронном голосовании, а затем дважды проголосовать оффлайн — в посольстве в Тель-Авиве, а затем в консульстве в Хайфе. Через два дня на официальном сайте Следственного комитета России появилось сообщение о возбуждении уголовного дела.

Что важно знать:

Официально Центральная избирательная комиссия заявляла, что проголосовать на плебисците по поправкам дважды невозможно. Однако в дни голосования по поправкам к Конституции многие граждане попытались отдать свой голос больше одного раза. Например, журналист «Дождя» Павел Лобков рассказал, что 25 июня — в день начала голосования — он проголосовал онлайн и на избирательном участке, где сказал, что передумал отдавать голос в электронном виде. На следующий день к нему домой пришли полицейские. Перед этим московская полиция заподозрила в действиях Лобкова «заранее спланированную акцию по дискредитации голосования», пригрозив журналисту тремя уголовными статьями, а в МВД возбудили дело об административном правонарушении по статье о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня.

Источник: snob.ru