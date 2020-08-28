Фекалии рванут? ЧС объявили из-за рухнувшего под землю и утонувшего в дерьме колодца в Бердске

Провалившийся колодец разрушил канализационный коллектор. Компания «Спецпромстрой» начала прокладку новой 250-метровой ветки за 7-9 млн рублей методом подземного бурения. Обещают справиться за месяц, чтобы не рвануло.

Замдиректор КБУ Александр Алексеенко считает, что протянуть ветку коллектора можно за неделю

На место чрезвычайной ситуации, где разрушился канализационный коллектор вдоль ул. Боровой в Бердске, 27 августа пригнали технику для рытья котлована и материалы для прокладки новой ветки коллектора. Чтобы добраться до трубы, компании «Спецпромстрой», выбранной подрядчиком, придется вырыть яму примерно 4 на 6 метров и глубиной в два подземных этажа.

- Трасса подготавливается. Тяжелый экскаватор уже стоит. Происходит развертывание работ. Выкопать недолго, подготовка длительная. Проложат новую ветку протяженностью 250 метров методом подземного бурения. Переврежут на новые колодцы, а старый коллектор закроют. Он уже все... - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко.

Он рассказал, в чем заключается чрезвычайность ситуации и как ее удалось обнаружить пару недель назад:



- Провалился и утонул канализационный колодец, расположенный на строительной базе на углу улиц Павлова и Боровой. Колодец — часть коллектора. Когда он упал, то разрушил часть системы, поскольку через него идет канализование. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка. Все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина - подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс.

По оценке Алексеенко, колодец провалился глубоко — примерно на 1,5 метра. При этом фекальные стоки наружу сейчас не вытекают. И на людях ЧС пока никак не отражается. Страдали жители нескольких домов Микрорайона у «Вымпела» прошлым летом, когда из-за просевшего канализационного колодца сточные воды заливали внутриквартальную дорогу и вытекали на проезжую часть ул. Рогачева.

- В крайнем доме №9 заливало подвал. Мы поставили перемычку на другой колодец, чтобы снять напряженность. У последнего 9-го дома стоками переполняется колодец. Бывает, мы откачиваем воду. Н это не в каких-то гигантских объемах. Мы мониторим ситуацию, - отметил замдиректора КБУ.

Ситуация у дома №9 в Микрорайоне и на пересечении улиц Павлова и Боровой — звенья одной цепи. Разрушение коллектора в 2020-м — это продолжение прошлогодней истории с вытеканием на поверхность фекальных вод из колодца в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне. Рано или поздно должно было рвануть. И наконец это случилось.

Просел грунт и колодцы, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Решили заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами. Таким образом устранят возможный выход фекальных вод на поверхность у дома №9 в Микрорайоне, подвал которого затапливает уже больше года.

Работы по замене разрушенного участка коллектора оплачивает КБУ из собственных средств — порядка 7-9 млн рублей, отметил Алексеенко. Предполагается завершить работы в течение месяца. По словам замдиректора КБУ, можно было бы заменить 250 метров разрушенной трубы вдоль Боровой от ул. Рогачева до ул. Павлова за неделю. Но взяли время на случай непредвиденных ситуаций:

- Как будут вести себя мягкие грунты... Глубина 6 метров, будет заваливаться. Все это в нормальных условиях можно сделать за неделю. Пойдет грунтовая вода, нужно будет откачивать...

Прошлым летом худо-бедно фекальный потоп остановили. Но в 2020-м «рвануло» - коллектор разрушился. Теперь придется прокладывать новую 250-метровую ветку.