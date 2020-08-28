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Восточный обход Новосибирска не состоится. Росавтодор расторг контракт

14:30 28.08.2020 Фото: pixabay.com
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В качестве причин расторжения контракта в "Сибуправтодоре" назвали отставание от графика работ, неисполнение предписаний заказчика об устранении выявленных дефектов и необходимости наращивании темпов работ на объекте.

Восточный обход Новосибирска не состоится. Росавтодор расторг контракт
Росавтодор расторг контракт на строительство обхода Новосибирска

Федеральное управление автодорог "Сибирь" (ФКУ "Сибуправтодор") Росавтодора расторгло контракт на строительство одного из крупнейших дорожных объектов в Новосибирской области – Восточного обхода Новосибирска, сообщил РИА Новости в четверг представитель управления.
"ФКУ "Сибуправтодор" 31 июля направило в подрядную организацию АО "Сибмост" решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска. В соответствии с условиями контракта, он считается расторгнутым в одностороннем порядке через 10 дней после надлежащего уведомления. Ранее в Арбитражный суд Новосибирской области направлен иск о расторжении контракта, рассмотрение состоится 8 сентября", - сообщили в управлении.
В качестве причин расторжения контракта в "Сибуправтодоре" назвали отставание от графика работ, неисполнение предписаний заказчика об устранении выявленных дефектов и необходимости наращивании темпов работ на объекте.

В конце 2017 года строительство Восточного обхода Новосибирска было полностью остановлено из-за проблем, возникших у генподрядчика — компании "Сибмост". Власти не исключали его смену, однако позже работоспособность компании частично удалось восстановить. Строительные работы продолжились в июне 2018 года, однако местные власти не раз сетовали на то, что они ведутся недостаточными темпами.
В апреле 2020 года министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщал, что первый 20-километровый этап Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,5 миллиарда рублей планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Работы на тот момент были выполнены на 35-30%. Финансирование строительных работ на текущий год составляет 600 миллионов рублей.
Власти Новосибирской области ранее планировали, что к 2030 году, с полным завершением строительства Восточного обхода Новосибирска и юго-западного транзита вокруг города, полностью замкнется транспортное кольцо, что освободит город от транзитного транспорта и улучшит сообщение с соседними регионами и Казахстаном. Новосибирская область — крупнейший транспортный узел, в котором пересекаются основные транспортные артерии страны, идущие с запада на восток, на юг (Монголия), на юго-запад (Казахстан), на север (Томск).

Источник: realty.ria.ru

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