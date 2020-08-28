Что подарить девушке по ее знаку зодиака. Кому тортик, кому тренажер, а кому вообще ничего - пусть сама выбирает

Можно было бы перейти к классическому варианту золотых и серебряных украшений, но вдруг ей не понравятся сережки с бирюзой? Вдруг она мечтала о простеньком колечке от любимого человека? А чтобы не гадать – обратитесь к гороскопу, составленному астрологами.

Дарить подарки, особенно нужные, всегда неимоверно приятно

Овен

Родившиеся под знаком Овна дамы по своему характеру напористы и слегка агрессивны. В Овне кипит истинная страсть. Дознаться у нее, что хотела бы она получить в качестве подарка, вряд ли получится. Но вы же не станете ей покупать сувенирный кинжал, подчеркивая тем самым ее воинственность. Купите ей велотренажер – пусть на нем нагоняет тысячи километров, испытывая свою выносливость.

Телец

Среди остальных знаков Зодиака, Телец, пожалуй, самый женственный знак. Любая красивая вещица обрадует вашу подругу. Не откажется Телец и от изысканного тортика – этот знак любит всякие вкусняшки и будет благодарен вам за такой подарок.

Близнецы

Девушке – Близнецу сложно угодить с подарком, так как ее вкусы постоянно меняются. Но эта особа будет очень рада, если вы пригласите ее с собой в дальнее путешествие. Или подарите букет алых роз невероятной красоты.

Рак

Рак – это необыкновенно домашнее существо, которое (как ласковая кошечка) любит, чтобы оберегали ее покой и уют. Для Рака характерно получение в качестве подарка вещей, которые можно хранить долгие годы. Например, телевизор, или смартфон последней модели.

Лев

Лев – это хоть и звериный, но царь. А поэтому и подарок, который будет предназначаться этой особе, должен быть соответствующим – как и подобает царю: он не должен быть дешевым, или плохо оформленным. Кроме всего остального, вручать подарок той, кому он предназначен, нужно в торжественной обстановке, заранее подготовив поздравительную речь, и чтобы в ней было побольше комплиментов.

Дева

Практичной и экономной Деве в качестве подарка подойдет что-нибудь полезное, нужное по хозяйству. Но это должен быть такой предмет, который сама Дева не может позволить себе купить из-за дороговизны этого предмета.

Весы

Выбрать подарок Весам очень непросто. Вся проблема в том, что люди, рожденные под этим знаком, ценят утонченные, стильные вещи. На цену они никогда не смотрят – лишь бы подарок был по душе.

Скорпион

Выбирать подарок для Скорпиона нужно очень осторожно: дешевая вещь может оскорбить их самолюбие, а дорогая может просто не понравиться. Например, Скорпиону хотелось иметь кольцо с рубином, а вы подарили с бирюзой. Здесь лучший выход – пригласить вашу пассию с собой, и пусть выбирает то, что ей самой больше по душе.

Стрелец

Велотренажер — лучший подарок для вашей девушки, если она родилась под знаком Стрельца, поскольку она увлекается велосипедным спортом. Но если вы захотите подарить ей цветы – узнайте заранее, какие именно цветы нравятся вашей девушке, поинтересуйтесь ее интересами и вкусами.

Козерог

Практичность — основа основ для Козерогов. Этот знак может обидеться, если вы подарите ему предмет, который нельзя использовать в домашнем хозяйстве. Но если это подарок от любимого человека — женщина-Козерог осознает, что это подарок от всей души, и будет рада ему, если даже если в хозяйстве он не пригодится.

Водолей

Водолеи слегка консервативны, хоть и кажутся окружающим новаторами, которые тянутся ко всему новому. Водолеям доставят радость экстравагантные, неординарные вещи, главное, чтобы подарок был от души.

Рыбы

Капризным Рыбам сложно угодить с подарком. Ведь они порой и сами не знают, чего хотят. Однако, убедить Рыб в том, что подарок замечательный – ничего не стоит: этот знак легко внушаемый. А теперь присмотритесь, как отнеслась к вашему подарку девушка, рожденная под знаком Рыб. Если она бережно хранит этот подарок – значит, любит.

Источник: rsute