Молодого парня забили битой на день города в Кургане

Полиции удалось установить и допросить практически всех участников конфликта, в том числе и благодаря записям с камер видеонаблюдения, расположенных на ближайшем здании.

Расследование уголовного дела продолжается

Следственным отделом по г.Курган регионального следственного управления СК России по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 19-летнего молодого человека, задержан житель областного центра.

По данным следствия, после празднования Дня города в одном из дворов по ул. Станционная в г. Кургане между двумя компаниями произошел конфликт. После полуночи один из подъехавших на автомобиле для выяснения отношений мужчин принесенной с собой бейсбольной битой нанес удар по голове 19-летнему оппоненту, от чего тот потерял сознание. Прибывшей бригадой скорой помощи потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученной травмы головы. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Следователям во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции удалось установить и допросить практически всех участников конфликта, в том числе и благодаря записям с камер видеонаблюдения, расположенных на ближайшем здании.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал. Сегодня, 27.08.2020, Курганским городским судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Курганской области