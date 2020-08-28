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Дерзкий Снеговик в маске и перчатках "взорвал" Михайловскую набережную ради танцев на ТНТ

14:00 28.08.2020 Фото: скриншот видео
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Почему Снеговик? - спросите вы. Да потому, что он - символ хоккейной команды «Сибирь».

Дерзкий Снеговик в маске и перчатках взорвал Михайловскую набережную ради танцев на ТНТ
На Михайловской набережной Новосибирска танцевал Снеговик

Премьера последнего сезона популярного шоу «Танцы» на ТНТ состоится уже в эту субботу, 29 августа. По этой причине телеканал объявил о старте масштабного Всероссийского танцевального флешмоба. Обязательное условие – соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и танцевать в масках и перчатках.

Новосибирцы выполнили эти условия, исполнив зажигательный танец на амфитеатре Михайловской набережной. Всего во флешмобе приняли участие около 50 участников центра «PRO ТАНЦЫ». Огромным сюрпризом для всех стало то, что во время исполнения композиции к участникам присоединился символ ХК «Сибирь» - Снеговик. Он дерзко ворвался на площадку и вместе с участниками исполнил танец.
Как рассказали организаторы флешмоба, видео с танцами из Новосибирска и других городов покажут 29 августа на большом экране ВДНХ в Москве.


Прямую трансляцию мероприятия покажут в соцсетях телеканала ТНТ и ВДНХ. А само шоу «Танцы» последнего сезона стартует 29 августа в 20:00 на телеканале ТНТ.

Источник: novos.mk.ru

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