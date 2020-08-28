Активисты протеста против свалки около кладбища «закрыли» тусовку ко Дню города на пляже старый Бердск

Активистам в очередной раз запретили митинг. Но они возмущены - отмечающим праздникам коронавирус не страшен? Евгений Шестернин лично запретил ТВК+ массовое мероприятие.

Пляж «Старый Бердск» любимое место отдыха для семей с детьми



Активистка из Бердска Наталья Слесарева, ратующая за ликвидацию строительства нового полигона ТКО около кладбища Бердска на Искитимской земле, возмущена: праздновать можно, протестовать нельзя. Напомним, уведомление на проведение митинга 22 августа Наталья Слесарева подала в администрацию заблаговременно. Но согласования она не получила. Отказ мотивирован запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

-Странно как-то. Нам в мероприятии было отказано, а сама администрация в этот день проводила празднования, посвященные дню флага. Чиновникам можно праздновать, а нам протестовать нельзя!Значит на пляже нет вируса, а для митингующих есть? - возмущается Наталья Петровна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 августа.

Сегодня Слесарева вновь предоставила уведомление о проведении митинга в администрацию, на этот раз на 5 сентября. И вновь протестную акцию не согласовали. И опять в связи с угрозой распространения COVID-19. Инициативная группа получила отказ в проведении митинга в районе строящейся свалки. Активистами уже направлена жалоба в прокуратуру Бердска.

Вчера, 27 августа, волна негодования прокатилась среди активистов: в соцсетях появилась информация, что Медиахолдинг ТВК проведет массовое мероприятие, посвященное Дню города, на городском пляже 5 сентября. В программе "тусовки" - конкурсы, призы, показ фильма.

Однако, управляющий делами мэрии Бердска Марина Лаптева сообщила, что данное мероприятие не согласовывалось.

А вот как прокомментировала ситуацию "Курьер. Среда. Бердск" главный редактор Медиахолдинга ТВК Татьяна Кирпиченко:

- Сегодня утром позвонил глава города и запретил проведение мероприятия. Никаких праздников не будет.