«Дети — тараканы, а тараканов давить надо»: Крутит дули и показывает средний палец из окна старушка 9-летним девочкам в Бердске

Только одна жительница дома №23 по ул. Комсомольской встала на защиту подростков, в которых бросали камнями и материли взрослые. Когда она заступалась за них перед полицейским, дети ей громко аплодировали.

Подростки не понимают, чем они могут мешать жителям дома №23 по ул. Комсомольской, которые ведут себя агрессивно по отношению к ним

После того, как история «о детях-тараканах» получила огласку, вечером того же дня жители дома № 23 по ул. Комсомольской в Бердске собрали «консилиум». Об этом 28 августа «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мама троих детей Наталья Точай.

- Стали мне говорить, что мои дети запускают в подъезд детей, и все они в подъезде курят. Спрашиваю: вы хоть одного поймали, кто курит? Говорят, что в подъезде живет учитель, и она знает всех пофамильно. Я возмущаюсь: да что вы докопались до этих детей? Отстаньте вы от них. Мой ребенок только приехал. Так вы теперь выбегайте и хватайте всех подряд. Что вы творите? Нет такого закона, чтобы вы смогли заткнуть моих детей. Мы постояли, постояли. Этот дед вышел и лысый мужчина вышел на балкон, посмеялись надо мной - им уже сказали, что я решила пойти таким путем — обратилась в редакцию. Да смейтесь, вы не надо мной смеетесь, вы надо мной смеетесь, - возмущалась Наталья Ивановна.

Сын Натальи 15-летний Иван говорит, что ребята очень обижены на взрослых, ведь по их мнению, они не делают ничего плохого.

- Мы же ничего не делаем. Спокойно сидим, как и все люди. Старики выбегают и начинают на нас кричать. Что мы сидим и мешаем маленьким детям. А мы просто сидим на лавочках, либо уходим к турникам, либо играем в телефоне. У нас никто не кричит, все спокойно себя ведут. Сколько я с ними общаюсь, не видел, чтобы они курили, пили или ругались. Все ведут себя разумно, - рассказал Иван.

Наталья совершенно не понимает, что такое происходит с людьми, почему они так ополчились на детей, причем даже на маленьких.

-Мои девочки 9-летние проходили под окнами соседки, живущей на первом этаже, так она, как рассказали дочери, им в окно показывала средний палец и крутила дули. Потом еще и обматерила. Из-за того, что они смеялись, мол, тут нельзя ходить и шуметь.

Детям нужна поддержка взрослых, а против них восстали все. Только одна Наталья встала на их защиту. Когда она защищала их перед полицейскими, вся детвора громко ей аплодировала.

Почему дети грубят взрослым, да у них позиция такая — они обороняются от агрессии, уверена Наталья Точай.

Старшая по дому №23 по ул. Комсомольской Людмила Созинова рассказала, что вся история началась с июня, когда во дворе начали собираться подростки. Стали атаковать детскую площадку. А дети боятся идти туда играть. Жители стали опасаться за сохранность детской площадки, когда довольно крупные подростки раскачивались на детских качельках.

-Подойдешь и скажешь. А в ответ: а что я делаю? Не было много времени все это долго им объяснять. Потом они садились на лавочки, там столик у нас выносной был. Там бабушки иногда сидели в карты играли. Мамочки сумки ставили, игрушки. Соседка пожилая у себя под окном садит клумбу. Уже перестала ухаживать, так как устала делать замечания подросткам. Дети ободрали кору на большом дереве, - отметила Людмила Созинова.

По словам старшей по дому, жители уже несколько раз звонили в полицию и жаловались на детей.

-У детей тоже разные проблемы. Мы вчера подошли к одной девочке, она сидела на качелях и курила. Так она сказала, что в инспекции много раз была.

Как сообщила Созинова, сейчас на детской площадке собирается по 15 человек и они приносят с собой что-то курить. Дым постоянно. Папе одному сказала, так он ответил,что то что они курят, не запрещено. Подростки стали хозяевами площадки. И к ним подтягиваются дети помладше. А матери последних боятся влияния старших.

Но между тем, Людмила понимает, что в пандемию, когда нельзя кучковаться, заниматься спортом, возможности детей ограничены. Поэтому пригласила на занятия в выходные учителя рисования. Сначала занимались только маленькие, потом стали подсаживаться девочки постарше. Говоришь с ними по одному — толковые девчонки, отметила Созинова. Поэтому при положительном взаимодействии можно всегда найти точи соприкосновения.

Когда ситуация накалилась и взрослые стали агрессировать, Людмила Созинова задумалась над тем, что пора уже просить помощи у отдела по делам несовершеннолетних в полиции и отдела по делам молодежи. Нужно было искать поддержку. Взрослые вели себя некрасиво, дети им противостояли. Обратилась в полицию, ей предложили собрать подписи жителей и обратиться с заявлением на имя начальника бердского отдела МВД. Сейчас старшая по дому начала заниматься этим вопросом. Ситуацию необходимо исправлять, уверена Людмила Созинова.

Кстати, лавочки, которые вырвали взрослые для того, чтобы на них дети не сидели, на место вернет управляющая компания. По этому поводу был разговор у старшей по дому с УК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на агрессивное поведение взрослых по отношению к подросткам пожаловалась мама троих детей Наталья Точай, проживающая в доме №23 по ул. Комсомольской.

Она рассказала, что двое пожилых мужчин из их дома могут кидать в детей камнями, материть их из-за того, что те собираются компаниями во дворе. И сами же после скандалов вызывают полицию. Недавно мужчины вырвали лавочки, на которых сидели дети. Взрослые утверждают, что даже днем подростки должны вести себя спокойно в час тишины. И уж совсем дикость узнала от соседки: старики на общем собрании кричали, что дети - это тараканы, а тараканов давить надо.

Наталья Ивановна никак не может взять в толк: почем в Бердске взрослые так агрессивно относятся к детям. Почему никто не защищает детей?