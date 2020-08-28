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Угрожал расправой и избил 2 сотрудников пансионата им. Калинина проживающий в "свинарнике" инвалид Петр Педелев в Бердске, подтвердило МВД

14:45 28.08.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В настоящее время по заявлениям проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Угрожал расправой и избил 2 сотрудников пансионата им. Калинина проживающий в свинарнике инвалид Петр Педелев в Бердске, подтвердило МВД
Петр Иванович Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 пансионата имени Калинина - почти два года

Рассказала о новых проблемах Петра Педелева в отделении №4 пансионата имени Калинина в Бердске редакция "Курьер. Среда. Бердск" 21 августа. По словам инвалида, его не выпускают просто на улицу, во двор пансионата.

В комментариях некто, вероятно, работник пансионата, написал сообщение, в котором рассказал, что якобы в тот же день, 18 августа, Петр Педелев был пьян, и работники пансионата отправили заявление в полицию за то, что он угрожал ножом.

Сегодня, 28 августа, пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области подтвердила факт инцидента:

- 18.08.2020 в отдел полиции №1 «Кольцово» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» в отношении указанного в Вашем запросе гражданина поступили два заявления по факту угрозы физической расправой и причинения побоев. В настоящее время по заявлениям проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Медсестры пансионата имени Калинина несколько раз появлялись в комментариях под статьями и обвиняли пенсионеров в пьянстве, но никто из них не согласился говорить об этом открыто или выйти на контакт. В целом сведения о пьянстве инвалидов не выглядят правдоподобно: голос Петра Ивановича был трезв, да и в целом сомнительно, что в пасмурный вторник 14 августа инвалид без двух ног, находящийся в 7 километрах от ближайшего магазина, мог добыть алкоголь.

Тем не менее, корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» все же задал вопрос: нет ли у него желания выпить. Петр Педелев отрицал: разумеется не за бутылкой - на дворе вечер, недавно прошел дождь, земля размокла. Без двух ног, на протезах пройти 2 километра до ближайшей остановки невозможно. Пьянство - навет медсестер, уверяет Петр Иванович.

По публикациям в «Курьер. Среда. Бердск» было проведено несколько проверок: оперативная проверка от Минтруда, комплексная проверка от Минтруда. Также министерство труда и социальной защиты пообещало провести проверку по наличию у инвалидов средств реабилитации: протезов, колясок и прочего. Однако как оказалось, ничего не изменилось - все по-старому.

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