Блокирующий размножение COVID-9 витамин назвали ученые

Главная задача B12 – способствовать выработке новых кровяных телец

Витамин В12 способен остановить размножение коронавируса. Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что он подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19. Российские эксперты подтвердили, что В12 обладает противовоспалительным действием, однако требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность при COVID-19.

Связать вирус «по рукам»

Ученые всего мира ищут средства для профилактики и лечения COVID-19. Людям рекомендуют принимать витамины D и C, что немного усиливает иммунитет, но кардинального влияния на течение болезни не оказывает.

Тем любопытнее исследование ученых из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия), которые нашли вещество, которое может блокировать размножение коронавируса. Это витамин В12, механизм влияния которого на патоген исследователи обосновали с помощью компьютерного моделирования.

Геном SARS-Cov-2 имеет в своем составе белок под названием nsp12. Он собирает «генетические буквы» в новые вирусные геномы, то есть отвечает за размножение вируса. Исследователи провели компьютерное моделирование, чтобы выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять активность nsp12.

Они создали модель молекулы nsp12 из SARS-CoV-2 и проверили ее «связывание» с более чем 8 тыс. различных соединений, в которые входили молекулы из пищевых продуктов и разных лекарств.

«Способность метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего. — «Известия») подавлять репликацию вируса должна быть срочно протестирована с использованием анализов in vitro и in vivo. Кроме того, учитывая безотлагательность ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина в свои текущие протоколы лечения пациентов. Кроме того, это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», — заявили ученые в статье.

Только осторожно

Российские эксперты с осторожностью отнеслись к идее индийских ученых.

— Это очень предварительное исследование, основанное на компьютерном моделировании, — сообщил доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев. — То есть пока лишь гипотеза, не подтвержденная необходимыми исследованиями.

Согласен с коллегой и заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Александр Караулов.

— Авторы работы — известные в Индии ученые, талантливые биологи, занимающиеся моделированием. Но с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат, — рассказал эксперт «Известиям». — Да, метилкобаламин обладает противовоспалительным действием, и потенциально им можно лечить пациентов с COVID-19. Правда, скорее всего, опосредовано. В12 усиливает выделение мелатонина — одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом.

Правда, пока работоспособность В12 подтверждена только на мышах, и не в отношении COVID-19. В целом потенциальная возможность его использования предполагает дальнейшие исследования.

— Доказать состоятельность предложенной в статье идеи надо экспериментально, — добавил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Потом проверить ее на зараженных коронавирусом животных. И только после этого — на добровольцах.

Впрочем, существует и другое исследование эффективности B12, проведенное сингапурскими учеными. В эксперименте они сочетали витамины B12, D3 и магний, в результате получив облегчение течения COVID-19. Принимавшие витамины больные в гораздо меньшей степени нуждались в дополнительном кислороде, не переходили в группу тяжелых пациентов. Дозы витамина В12 были небольшими — 500 микрограмм в день.

Известно, что В12 необходим для многих важных гормональных и метаболических функций организма. Например, для выработки энергии клетками, нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК/РНК. Однако передозировка этого витамина крайне опасна.

Как рассказал Сергей Нетесов, от нее в крови образуется повышенное количество эритроцитов и лейкоцитов, что ведет к образованию сгустков в кровеносном русле и последующему тромбозу. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, снижается острота зрения, повышается риск сердечной недостаточности, появляются серьезные неврологические нарушения вплоть до возникновения галлюцинаций. Более того, существует даже вероятность отека Квинке и анафилактического шока, что может привести к летальному исходу.

Больше всего витамина В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Если он поступает с натуральной пищей, то не накапливается в организме и не причиняет вреда. Поэтому в любом случае есть смысл добавить эти продукты в рацион во время пандемии.

Источник: Известия