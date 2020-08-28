Ангела-хранителя каждого знаку Зодиака назвали астрологи. Он тебе дает силу. Узнай своего

Знаки Зодиака живут под покровительством своего ангела, который дарует им свою силу и свои способности.

Ангел-покровитель есть у каждого из нас. Но он отличен для каждого представителя зодиакального круга

Знаки Зодиака находятся под покровительством своего личного защитника — это ангел-покровитель, который всю жизнь хранит и наделяет своей личной силой.

Ангел-покровитель есть у каждого из нас. Но он отличен для каждого представителя зодиакального круга. Знаки Зодиака живут под покровительством своего ангела, который дарует им свою силу и свои способности.

Знаки Зодиака и ангел-покровитель каждого из них



Ангел Созидания.

Овнов хранит именно он. Этот ангел создает в представителях знака жажду в жизни и к достижениям. Овен может достигать очень многого в жизни, создавая нечто новое.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Ангел Постоянства. Тельцы наделены способностью создавать в своей жизни нечто прочное и незыблемое. Они могут верно следовать за человеком, постоянны, преданны и всегда отвечают за свое слово.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эти знаки Зодиака находятся под покровительством Ангела Единства. Их покровитель помогает им находить подход к каждому человеку, объединять вокруг себя массы самых разных людей.

Рак (22 июня-22 июля)

Раку покровительствует Ангел Мироносец. Он наделяет своего подопечного большим сердцем, добротой и способностью сплочать и умиротворять даже разобщенных людей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев находится под покровительством Ангела Силы, который дарует представителю знака большой жизненный потенциал и энергию, чтобы он мог творить то, что другим кажется невозможным.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Деву защищает Ангел Мудрости, который наделяет ее блестящим умом, проницательностью, логичностью суждений и способностью мыслить нестандартно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Эти знаки Зодиака находятся под влиянием Ангела Любви. Именно они несут в мир любовь в чистом виде, у них открытое большое сердце, которое способно на искренность великих чувств.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Ангел Иллюзий. Сила изменения реальности дана Скорпионам для того, чтобы, как вода подтачивать камень, там, где удар молотом бессилен. Скорпион может мягко направлять, перевоплощаясь в нечто иное.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцу благоволит Ангел Счастья. Он делает своего подопечного жизнерадостным, позитивным и позволяет увидеть свет даже во мраке, показывая другим, что любая тьма может развеяться, если зажечь свечу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ангел Плодородия. Козероги благодаря ему наделены необычайной способностью сеять семена, которые дают богатые всходы. Они трудолюбивы и не бояться работы. А потому всегда получают блестящие результаты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи — знаки Зодиака, которые находятся под покровительством Ангела Свободы. Они видят шире, ощущают больше, осязают дальше, чем все остальные. Они могут видеть мир таким, каким он может быть, а не только таким, какой он уже есть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы под защитой Ангела Провидения, который дарует им способность к ясновидению, острую интуицию, наделяет возможностью безгранично мечтать и осязать то, что обычному человеку недоступно.

Источник: https://astro.clutch.ua/