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Угрожает маленьким кораблям опасный уровень воды в реке Обь

14:15 28.08.2020 Фото: ГИМС МЧС
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Государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают судоводителей быть максимально внимательными и осторожными при выходе на акваторию.

Угрожает маленьким кораблям опасный уровень воды в реке Обь
Специалисты ГИМС МЧС России предупреждают об опасности при эксплуатации маломерных судов

В настоящее время на реке Обь частично обнажилось дно и видны крупные камни, а вдоль правого и левого берегов Оби и ее притоков появилось много мелей. Вместе с тем в регионе начинается сезон охоты и активный период рыбной ловли, во время которого любители промысла массово устремятся к водоемам. Госинспекторы просят рыбаков и отдыхающих, использующих моторные лодки и тяжелые катера соблюдать правила безопасности на воде. В этот период времени на реке Обь необходимо быть предельно осторожными на воде.

Кроме того, не стоит забывать, что погода - вещь непредсказуемая, и хороший солнечный день в одночасье может обернуться штормом с сильным ветром и проливным дождем. В условиях ограниченной видимости увеличивается вероятность столкновения с плавучим или подводным препятствием или налёта на отмель, каменистые образования. Государственные инспекторы ГИМС МЧС России советуют судоводителям следить за изменениями обстановки на воде и прогнозом погоды, положить в судно компас или GPS - он в тумане укажет путь. Перед выходом на воду проверьте запасы топлива, исправность судна и его механизмов, наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся на судне. Непременно одевайтесь теплее, чтобы избежать переохлаждения.

Напоминаем, что с 24 августа на территории Новосибирской области проводится августовский этап акции «Вода – безопасная территория», во время которой межведомственные группы, в которых задействованы около 600 человек, дополнительно оповестят судоводителей маломерных судов на базах-стоянках, информируют встречающихся на акватории рыбаков о правилах безопасности на водоемах, а также применяют административное воздействие на нарушителей правил безопасности и действующего законодательства.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

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От редакции

Там где катера не пройдут, можно удить с берега. Пойдёте на рыбалку?

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