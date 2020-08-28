От чего плачут мужчины по знаку зодиака. Кто ревет напропалую, а кто не помнит, что такое слезы?

Мужчины не плачут. Скупая слеза появится при проводах в последний путь своего боевого побратима, с которым вместе воевали в Афганистане; он заплачет у могилы своих стареньких родителей и когда его незаслуженно обидит чиновник в кабинете. Но эту его слезинку не увидит никто: он спрячет свою боль ото всех.

Льва может заставить плакать только неприкрытая правда

Но есть и такие знаки Зодиака, которые не станут прятать своих слез, так как они по природе более эмоциональны от остальных.

В каких случаях плачут знаки Зодиака – одни больше, другие меньше?

Овен (21 марта — 19 апреля)

В глазах у Овна редко заблестит слеза. Но две ситуации выдадут напрочь их плачевное состояние. Первая – когда незаслуженно повысили по службе тупицу – коллегу, который является племянником боса, а вас обошли стороной. Вторая ситуация – когда ваша невеста изменяет вам с вашим лучшим другом. Не плачьте, Овны, ведь в песне как поется? Правильно: если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельца при всей его невозмутимости может довести до слез чувство собственной незащищенности, либо сильнейшее жизненное потрясение. Поэтому Тельцы стараются организовать свою жизнь так, чтобы ни первого, ни второго, в ней не было.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ощущение своей ненужности никому, одиночества и презрения со стороны общества, даже самых равнодушных к переживаниям Близнецов заставит рыдать. А еще им больно от того, что они обязаны кому-то подчиняться, вместо того, чтобы идти собственным путем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Малейшая критика может довести Раков до слез. При этом они чувствуют свою незащищенность, когда не могут дать отпор критикующему. И от этого слезы душат Раков еще больше. Из создавшейся ситуации Раки прячутся как можно дальше. И очень редко выбираются из своей «психологической раковины»

Лев (23 июля — 22 августа)

Льва может заставить плакать только неприкрытая правда, которую ему выскажут в лицо. Льву становится обидно, досадно: но ладно, он стерпит и будет жить с этой обидой дальше, проглотив горькую слезу, когда ее никто не заметит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы плачут от одиночества и непонимания их тонкой душевной психологии другими людьми. На какое-то время Девы вообще перестают понимать, что с ними происходит, и они начинают паниковать и плакать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов только один повод может стать появлению слез: они плачут, столкнувшись с жестокостью и несправедливостью этого мира. Но понимая, что мир не изменить, Весы меняют свою тактику, и прекращают лить слезы понапрасну.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут всплакнуть, когда чувствуют злобу и собственное бессилие. Или погрузившись в грустные воспоминания о прошлом, когда они переживали не самые лучшие моменты в своей жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда у Стрельцов случается эмоциональная перегрузка, и они чувствуют, что не справляются с тем грузом, который на себя взвалили, их охватывает грусть, и они начинают плакать. Подобные эмоции возникают у Стрельцов, и тогда, когда они чувствуют себя зависимыми от чьего-то решения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги плачут потому, что это единственный доступный им способ нормально выражать эмоции. А поводом для этого может стать ситуация, когда Козерог внезапно осознает, что не справляется с ситуацией, и не может сдержать своих эмоций – он плачет. Для него слезы – самый простой способ немножко снять с души камень и приступить к решению проблемы на свежую голову.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи плачут от обиды, когда их обманывает партнер по бизнесу. Не в силах противостоять обидчику, Водолеи плачут. Это единственная ситуация, которая может довести до слез этот знак Зодиака.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Даже картина «Последний день Помпеи» Карла Брюллова может вызвать слезы у Рыб, хотя это событие произошло не одну тысячу лет назад, когда Везувий смел с лица земли целый город. Но Рыбы лицезрят эту картину со слезами на глазах. Что уж говорить о событиях сегодняшнего дня, когда ураганы и смерчи, затопления, землетрясения уносят тысячи человеческих жизней. Но для Рыб достаточно одного даже небольшого происшествия, в котором погибают люди, и они, Рыбы, уже начинают плакать.

Источник: rsute