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Фото: Ржавая жижа вместо воды бежит из кранов в микрорайоне Северном

13:13 28.08.2020
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Отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах.

В "Яндекс район" написал Ян94:

Ребят, что за фигня, в Бердске в Северном отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах. Вода вообще не смывается. Сорри за фотку.

Фото: Ржавая жижа вместо воды бежит из кранов в микрорайоне Северном

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