Фото: Ржавая жижа вместо воды бежит из кранов в микрорайоне Северном

Отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах.

В "Яндекс район" написал Ян94: Ребят, что за фигня, в Бердске в Северном отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах. Вода вообще не смывается. Сорри за фотку.

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