Фото: Ржавая жижа вместо воды бежит из кранов в микрорайоне Северном

В "Яндекс район" написал Ян94:
Ребят, что за фигня, в Бердске в Северном отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах. Вода вообще не смывается. Сорри за фотку.
Отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах.
В "Яндекс район" написал Ян94:
Ребят, что за фигня, в Бердске в Северном отключали воду полностью в понедельник, потом включили и пошла холодная с грязью. Вот уже 3 день такая фигня у меня во всех кранах. Вода вообще не смывается. Сорри за фотку.
От редакции
Как у вас дела с водой?