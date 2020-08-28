Пост-признание: Не может собрать "ноги в кучу" после 4-х родов Ольга Ушакова

Ольга Ушакова опубликовала пост, в котором перечислила «вредные привычки мамы». Одна из них: телеведущая никак не может расстаться с походкой беременной.

Новый пост Ольга посвятила «вредным привычкам мамы»

В марте 2020-го Ольга Ушакова стала мамой в четвертый раз. В Инстаграме телеведущая нередко делится своими мыслями по поводу материнства и воспитания детей. Новый пост Ольга посвятила «вредным привычкам мамы».

«Есть те, с которыми я борюсь и которые, мне кажется, характерны для многих мам.

1. Привычка быстро есть! Я как-то обедала в одиночестве (случается и такое) и поймала себя на том, что я ем как бездомная собака.

Я представила себя со стороны — какой ужас! Теперь контролирую себя, возвращаю красивые манеры.

2. Я всегда спешу! Даже когда в этом нет необходимости. Я в принципе была быстрой, активной, но сейчас я говорю о некой суетливости. А это вообще не женственно. А самое главное — не добавляет эффективности действиям. Стараюсь, не суетиться, не дергаться, расслабляю лицо.

3. Походка! После родов надо все-таки взять себя в руки, то есть в ноги, короче, собрать ноги в кучу. Ну, вы понимаете, о чем я…

Заметила по видео, что когда ношу ребенка на руках, хожу враскорячку, простите за выражение. Малыш вырастет, а походка останется. Работаем.

4. Осанка! Первые месяцы после родов — это бесконечные кормления, укладывания, укачивания — в какой-то момент уже не можешь разогнуться. Откуда ни возьмись — второй подбородок (по крайней мере у меня от кормлений, точнее от того, что смотришь все время вниз на малыша, появились заломы на шее и повис подбородок). Так что слежу и за этим.

5. Волосы! Резинка на руке, странные пучки, полухвосты…

Мамы с длинными волосами, наверное, согласятся, что в первые месяцы ребенок и волосы — это вечное противостояние.

С этой привычкой справиться было проще всего — лучше с утра заплести стильную косичку или две и забыть о волосах до вечера, чем без конца вслепую переделывать хвосты.

Вот такие дела. Может, кто-то узнал и себя в моих зарисовках. Тогда давайте бороться вместе! Мы же женщины, а не посудомойки в конце концов!» — опубликовала пост-признание телеведущая.

В комментариях многие мамы согласились со всеми пунктами, отмечая, что после родов очень трудно следить за собой, так как все внимание сосредоточено на ребенке.

Источник: woman