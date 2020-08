Пост-признание: Не может собрать "ноги в кучу" после 4-х родов Ольга Ушакова

View this post on Instagram

Вредные привычки мамы! 😖 Нет, я не закладываю в промежутках между кормлениями 🍾😄 Но есть у меня несколько привычек, которые я заметила, с которыми борюсь, и которые, мне кажется, характерны для многих мам. По пунктам... 1. Привычка быстро есть! Я как-то обедала в одиночестве (случается и такое) и поймала себя на том, что я ем, как бездомная собака 🤦🏻‍♀️ Глотаю практически не пережевывая, не давая остыть горячему, наклоняюсь низко к тарелке, чтобы сократить путь от тарелки ко рту, не делаю пауз между ложками, и даже игнорирую нож (мамы ведь все могут делать одной рукой )! Я представила себя со стороны - какой ужас! Теперь контролирую себя, возвращаю красивые манеры. 2. Я всегда спешу! Даже когда в этом нет необходимости. Я в принципе была быстрой, активной, но сейчас я говорю о некой суетливости. А это вообще не женственно 👎🏻 А самое главное - не добавляет эффективности действиям. Но в это состояние легко впасть, когда ты всем нужен, за все отвечаешь. Опять же в какой-то момент я почувствовала эти изменения в себе. Стараюсь, не суетиться, не дёргаться, расслабляю лицо 😄 3. Походка! После родов надо все-таки взять себя в руки, то есть в ноги, короче, собрать ноги в кучу 😄 Ну, вы понимаете, о чем я... Заметила по видео, что когда ношу ребёнка на руках, хожу враскорячку, простите за выражение 🤷🏻‍♀️ Малыш вырастет, а походка останется. Работаем 💪🏻 4. Осанка! Первые месяцы после родов - это бесконечные кормления, укладывания, укачивания - в какой-то момент уже не можешь разогнуться. Откуда ни возьмись - второй подбородок (по крайней мере у меня от кормлений, точнее от того, что смотришь все время вниз на малыша, появились заломы на шее и повис подбородок). Так что слежу и за этим. 5. Волосы! Резинка на руке, странные пучки, полухвосты... Мамы с длинными волосами, наверное, согласятся, что в первые месяцы ребёнок и волосы - это вечное противостояние 😄 С этой привычкой справиться было проще всего - лучше с утра заплести стильную косичку или две и забыть о волосах до вечера, чем без конца вслепую переделывать хвосты. Вот такие дела. Может, кто-то узнал и себя в моих зарисовках. Тогда давайте бороться вместе! Мы же женщины, а не посудомойки в конце концов 😄