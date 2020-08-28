Студенты 6 вузов страны осваивали практические навыки в «Сибантраците»

В этом году производственную практику прошли пять «целевиков». Еще трое в начале года получили дипломы и уже трудоустроились в компанию.

Производственную практику в «Сибантраците» прошли студенты вузов

В этом году практику на предприятии прошли 18 студентов из шести ведущих вузов Новосибирска, Кемерова, Красноярска.

Будущие горные инженеры, механики, маркшейдеры, геологи, экологи, инженеры по обогащению полезных ископаемых выполняли свои первые практические задачи. Работали и в офисе, и на производственных площадках; задания получали в соответствии с уровнем подготовки. За каждым студентом был закреплен наставник.

«Я два года подряд прохожу практику в службе маркшейдеров. Когда приехал впервые, не ожидал, что получу так много практических навыков. В этом году почти ежедневно проводил с наставником аэрофотосъемку. До этого никогда не работал с квадракоптером, GPS оборудованием. Мне очень понравилось на предприятии. Надеюсь, что через полгода, когда получу диплом, приду сюда трудиться», ­– делится впечатлениями Дмитрий Шибшин, студент Кузбасского государственного технического университета.

На время производственной практики студенты официально трудоустраиваются, получают зарплату. Иногородним предоставляют место для проживания, компенсируют затраты на проезд.

Среди практикантов этого года — участники программы целевого обучения. Во время учебы в вузе они получают стипендию в размере 10 тыс. руб. (5 тыс. руб. из которых финансирует предприятие и 5 тыс. руб. — Минобразования НСО), а после выпуска приходят работать на предприятие.

«Я на четвертом курсе увидел предложение «Сибирского Антрацита» о целевом обучении, сразу откликнулся. Привлекла перспектива работы в крупной компании, гарантированное трудоустройство. На практике меня впечатлили масштабы производства, серьезные требования к технике безопасности и отношение наставников, которые помогли быстро освоиться и многому меня научили», – рассказал Никита Малыхин, окончивший Кузбасский государственный технический университет по специальности прикладная геология.

В этом году производственную практику прошли пять «целевиков». Еще трое в начале года получили дипломы и уже трудоустроились в компанию.

Ежегодно «Сибантрацит» принимает от 15 до 20 практикантов. Это не только студенты из ближайших городов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Руководство, наставники и весь коллектив делают все, чтобы первый опыт работы ребят на производстве был полноценным и мотивирующим.

Источник: novos.mk.ru