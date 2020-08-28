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Сильнейший ураган «Лаура» обрушился на США. Четверо погибли

15:15 28.08.2020
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В Луизиане и Техасе ураган оставил более 700 тысяч домов без электричества. Стихия полностью или частично разрушила множество зданий.

Четверо человек, в том числе 14-летняя девочка, погибли в американском штате Луизиана в результате урагана «Лаура», обрушившегося на США. Они погибли из-за падений деревьев на жилые дома, в которых они укрывались, сообщает Associated Press. Власти Луизианы допускают, что погибших может быть больше.

«Лаура» стал самым разрушительным ураганом, обрушившимся на Луизиану, заявил губернатор штата Джон Бел Эдвардс. То есть «Лаура» превзошла ураган «Катрина» 2005 года, который считается самым разрушительным в истории США, делает вывод AP.

Максимальная скорость ветра при урагане «Лаура» достигала 241 километр в час. Лишь спустя 11 часов после того, как ураган обрушился на побережье Луизианы, он превратился в тропический шторм, который в дальнейшем продвинулся на север в штат Арканзас.

В Луизиане и Техасе ураган оставил более 700 тысяч домов без электричества. Стихия полностью или частично разрушила множество зданий. На химическом заводе BioLab в городе Уэстлейк в Луизиане из-за урагана произошел пожар.

Ранее из-за урагана «Лаура» погибли 23 человека: 20 на Гаити, еще трое — в Доминиканской республике.

Источник: meduza.io

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