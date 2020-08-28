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Жуть: Зажало в кабине водителя Mitsubishi в тройном ДТП с фурой на трассе Р-256 под Бердском

14:27 28.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Грузовик перевернулся от сильного удара. Его увезли в ЦКБ Академгородка.

Жуть: Зажало в кабине водителя Mitsubishi в тройном ДТП с фурой на трассе Р 256 под Бердском
Митсубиси на боку

Как произошло жуткое ДТП около "вшивой горки" под Бердском сегодня, 28 августа, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области. Напомним, авария произошла 27 августа - на трассе Р-256 столкнулись грузовика и фуры. При этом грузовик перевернулся от сильного удара, а водителя зажало в кабине. Как выяснилось, в замес попали три машины.

- 26-летний водитель двигался на автомобиле Митсубиси Кантер по Бердскому шоссе со стороны Морского проспекта в сторону ул. Васильковой. В пути следования у дома № 548 на Бердском шоссе он совершил столкновение с автомобилем «Фольцваген» под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. После чего грузовой «Митсубиси» столкнулся с фурой «Скания» под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Нарушение ПДД - неправильный выбор дистанции, - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель Митсубиси, он доставлен в ЦКБ Академгородка.

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От редакции

Боитесь садится за руль?

Аноним, 28 августа 2020 14:49
Курьер спасибо за хорошее настроение . Обьясните а что будут делать с грузовиком в центральной клинической больнице . Судя по заголовку статьи его туда увезли .

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