Боже упаси: Колбасу и мясо с коронавирусными соплями могут купить в супермаркетах жители Бердска

Продавцы обязаны отпускать мясную продукцию в перчатках

-Вот уже который раз замечаю в магазине, что в отделе, где продают мясо и колбасу, работают без перчаток: мясо разделывают, что-то готовят голыми руками. Причем, на входе слоняется охранник, служба безопасности, или как там их, и не пропускает тех, кто без масок, по громкоговорителю вещают, чтобы соблюдали масочный режим. А тут - без перчаток. Я не боюсь заразиться вирусом, но сам факт, то что продавцы, работники мясного отдела, лапают там все голыми руками, становится тошновато, как-то брезгливо. Однажды я не выдержал и спросил у охранника: кому можно пожаловаться? Он проводил, видимо это служба безопасности, или как там их, выслушал внимательно и стал куда то звонить, видимо, выяснять, кто и почему, и как так могло произойти. И вот сегодня такая же история, подошел к администратору, стала спрашивать, не видел ли фамилию на бейджеке, кто такая, их там несколько, несколько отделов колбасы, так же стала звонить, видимо, я им открыл глаза. Ну, тут такое дело, что у них там вообще нет перчаток, разве администратор не знает, что у них нет перчаток, видимо, им их не выдают из экономии. Потому что когда я спросил продавца, почему она берет колбасу голыми руками, она на руку надела пакет. Пакет на руку, ну, если руководство не может снабдить перчатками, тогда заматывайте им скотчем эти пакеты на руках, и пусть так ходят. Или, может, все таки я не прав, может они могут работать без перчаток, и они не знают, что я от них хочу? - сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Как пояснили в отделе промышленности бердской горадинистрации, данный вопрос находится в ведении Роспотребнадзора. Но при совместных рейдах представителей мэрии и сотрудников Роспотребнадзора по предприятиям потребительского рынка, всегда обращают внимание на наличие перчаток у продавцов. Поэтому если у потребителей возникают вопросы по этому поводу, необходимо обращаться в бердский отдел Роспотребнадзора.

Продавец должен содержать свое рабочее место в чистоте, строго соблюдать правила личной гигиены, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), маску и перчатки. Оборудование и инвентарь, регулярно должны обрабатываться дезинфицирующими средствами по вирусному режиму. Будьте внимательны при выборе мясной продукции, не подвергайте свое здоровье риску, советуют в Роспотребнадзоре.