28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Лишить белорусов русского языка попросил политик

16:45 28.08.2020 Фото: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)
0

- У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем-то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру, - сказал Станислав Шушкевич.

Лишить белорусов русского языка попросил политик
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии 47

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем-то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру», — сказал Шушкевич.

Политик отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет «довольно сложным и длительным».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в намерении ввести «ползучий» запрет русского языка. «В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — заявил он.

Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычия страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.

Источник: youtube.com/ И Грянул Грэм

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Национализм переполнил края?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани
17:45 28-08-2020
Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани
БердскДва дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
17:45 28-08-2020
Два дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу
17:40 28-08-2020
3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу
Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
17:30 28-08-2020
Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
3 самых невыносимых знака зодиака. Их никто не может выносить долго - они всех "достанут"
17:29 28-08-2020
3 самых невыносимых знака зодиака. Их никто не может выносить долго - они всех
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
17:24 28-08-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России
17:17 28-08-2020
Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России
Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
17:15 28-08-2020
Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
Снизят ставку по ипотеке усыновителям сирот в России
17:00 28-08-2020
Снизят ставку по ипотеке усыновителям сирот в России
Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты
16:56 28-08-2020
Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты