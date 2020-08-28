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Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске

17:15 28.08.2020 Фото: pixabay.com
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Когда преступника поймали, оказалось, что он потратил на личные нужды.

Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
В Первомайском районе полицейские раскрыли кражу денежных средств из дачного дома

19 августа в дневное время в полицию поступило сообщение о краже денежных средств из дома в одном из садовых обществ Первомайского района. Сумма ущерба составила сто тысяч рублей.

В ходе выяснения обстоятельств потерпевший пояснил, что пока он находился на садовом участке, неизвестный путем свободного доступа проник в дачный дом и похитил из кошелька сто тысяч рублей, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее судимый 31-летний житель Калининского района. Как выяснили полицейские, денежные средства он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

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