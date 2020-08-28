Невеста с каллами и жених в костюме цвета марсала: Вышла замуж в искрящемся платье Карина за Игоря Собянина в 28 августа в Бердске

Свадьбу Собянины отметили в солнечный день августа

Игорь Собянин случайно встретил свою Карину в студенческом общежитии Новосибирска год и девять месяцев назад. Одно мгновение, и оба поняли: это любовь с первого взгляда! К свадьбе готовились тщательно и поэтапно, продумывали каждую мелочь. А сегодня, 28 августа, Карина и Игорь стали мужем и женой.

В руках Карины традиционный букет невесты из цветов под названием каллы, но в современной миниатюрной форме. Пышное платье играет серебряными искрами и безупречно гармонирует со стильными керамическими серьгами.

Костюм жениха модного цвета марсала. В той же цветовой гамме одеты гости.



Пара вполне серьезно планирует рождение семерых детей. С одним уточнением от Карины:

— Ну не прямо сразу!

Она — менеджер, он — повар универсал. Тот редкий случай, когда мужчина в семье клятвенно обещает взять на себя обязательство вкусно кормить свою семью. Всегда!

В связи с пандемией свадебное путешествие молодых откладывается, но Игорь не унывает:

- Что нибудь придумаем! Импровизация — наше всё!

Редакция поздравляет семью Собяниных с бракосочетанием! Совет да любовь!

Поздравляем молодоженов