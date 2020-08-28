Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани

В Краснодаре из окна многоэтажки неизвестные сбросили на девушку коктейль Молотова

В краевой столице на улице Аверкиева неизвестные метнули в девушку бутылку с зажигательной смесью. Обошлось без жертв по счастливой случайности. Опасный «снаряд» упал в нескольких сантиметров от пешехода и угодил в припаркованный рядом автомобиль.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как молодая женщина идет по тротуару мимо многоэтажного дома. В какой-то момент поблизости от неё на землю падает, ударяясь об автомобиль, емкость с горящей жидкостью.



Источник: newkuban.ru