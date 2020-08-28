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Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ

17:30 28.08.2020 Фото: wikimedia.org
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Германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином.

Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
Генпрокуратура просит помощи у немцев

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 27 августа 2020 года на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и дополнительных протоколов к ней в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия передан запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации из самолета рейса «Томск – Москва» гражданина Российской Федерации Навального А.А., который ранее был доставлен на территорию указанного государства из России для дальнейшего лечения.

Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено. Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.

К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике «Charite». Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в Российской Федерации экспертиз и исследований. Германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином.

Источник: Генпрокуратура

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