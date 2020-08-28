Убила свою мать 15-летняя девочка. Пьяная женщина набросилась на дочь, подозревает СК

Если ребенок причинил смерть матери из самообороны (не путать с превышением необходимых пределов самообороны), то деяние не содержит уголовно наказуемого состава.

Тело 40-летней женщины было обнаружено вчера в квартире одного из домов на улице Панченко

В Саратове 15-летняя девочка убила собственную мать, так как та набросилась на нее в состоянии алкогольного опьянения. Подробности о личности ребенка и трагедии, которая произошла вчера, 27 августа, корреспонденту ИА «Версия-Саратов» рассказала уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

Тело 40-летней женщины было обнаружено в квартире одного из домов на улице Панченко в микрорайоне Солнечный-2 Кировского района. По информации прокуратуры области, около полуночи между пьяной 40-летней женщиной и ее 15-летней дочерью произошел конфликт. В ходе него девочка, которая является жительницей Калининского района, убила мать. Прокурор региона Сергей Филипенко взял проверку следователей под личный контроль.

По словам Загородней, ни девочка, ни семья на учете не состояли.

«Ребенок характеризовался положительно. Она хорошо учится, активна в школе, участвовала в самодеятельности. Училась в Калининском районе. Семья ни на каких видах учетов не состояла, мать характеризовалась как обычная, не скандальная. Это со слов администрации Калининского района. Жили они в Калининском районе. Сюда приехали в квартиру матери, чтобы подготовиться к школе», — рассказала омбудсвумен.

Что касается самой трагедии, Загородняя призвала дождаться результатов проверки правоохранительных органов.

«Сейчас идет проверка, идут следственные действия, экспертизы и так далее. Но со слов девочки, мать на нее набросилась. Мать была в состоянии алкогольного опьянения», — добавила уполномоченный по правам ребенка.

Отметим, что, если девочка причинила смерть матери из самообороны (не путать с превышением необходимых пределов самообороны), то деяние не содержит уголовно наказуемого состава.

Источник: nversia.ru