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Попала в топ-10 Forbes Лилия Ротенберг из Новосибирска. Узнайте все о ее богатстве

18:00 28.08.2020 Фото: pixabay.com
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Первое место в рейтинге, как и год назад, занимает Елена Батурина, чьё состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Закрывает список закончившая спортивную карьеру Мария Шарапова с 200 миллионами долларов.

Попала в топ 10 Forbes Лилия Ротенберг из Новосибирска. Узнайте все о ее богатстве
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Издание Forbes представило новый рейтинг богатейших россиянок. На седьмой строчке с 500 миллионами долларов оказалась Лилия Ротенберг, владеющая ТРЦ «Галерея Новосибирск». Отметим, что в прошлом году она занимала шестое место.

42-летняя Лилия Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. Компания «ТПС Недвижимость» владеет пятью торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске. Изначально доля в компании принадлежала Аркадию Ротенбергу. Но в 2014 году его включили в санкционные списки США и Евросоюза, и доля перешла к его сыну Игорю. Однако в 2018 году история повторилась: молодого человека включили в эти списки, и бизнес перешёл к Лилии Ротенберг.

Первое место в рейтинге, как и год назад, занимает Елена Батурина, чьё состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Закрывает список закончившая спортивную карьеру Мария Шарапова с 200 миллионами долларов.

Источник: nsktv.ru

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От редакции

Легко быть дочерью Ротенберга. Вот была бы она дочкой слесаря Васи Загудяйкина, было бы очень удивительно. Правда?

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