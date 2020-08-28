Попала в топ-10 Forbes Лилия Ротенберг из Новосибирска. Узнайте все о ее богатстве

Первое место в рейтинге, как и год назад, занимает Елена Батурина, чьё состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Закрывает список закончившая спортивную карьеру Мария Шарапова с 200 миллионами долларов.

Новосибирская предпринимательница вошла в топ-10 самых богатых женщин страны

Издание Forbes представило новый рейтинг богатейших россиянок. На седьмой строчке с 500 миллионами долларов оказалась Лилия Ротенберг, владеющая ТРЦ «Галерея Новосибирск». Отметим, что в прошлом году она занимала шестое место.

42-летняя Лилия Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. Компания «ТПС Недвижимость» владеет пятью торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске. Изначально доля в компании принадлежала Аркадию Ротенбергу. Но в 2014 году его включили в санкционные списки США и Евросоюза, и доля перешла к его сыну Игорю. Однако в 2018 году история повторилась: молодого человека включили в эти списки, и бизнес перешёл к Лилии Ротенберг.

Первое место в рейтинге, как и год назад, занимает Елена Батурина, чьё состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Закрывает список закончившая спортивную карьеру Мария Шарапова с 200 миллионами долларов.

Источник: nsktv.ru