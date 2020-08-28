Подвесные светодиодные светильники

Светодиодные люстры – удобные в эксплуатации долговечные осветительные приборы для интерьерного освещения. В огромном разнообразии их предлагает интернет-магазин люстр «ЮЛАЙТ».

По внешнему виду светодиодные потолочные светильники практически не отличаются от традиционных люстр. Изделия производятся в самых разных стилистических оформлениях. Это позволяет подобрать вариант под конкретный интерьер.

Удобство эксплуатации гарантируется тем, что большинство моделей управляются с помощью дистанционного пульта. Светодиодные потолочные светильники - это экономичные приборы. Они потребляют очень мало электроэнергии, но при этом гарантируют качественное освещение помещения.

Кроме того светодиоды отличаются длительным сроком службы. В светодиодных светильниках можно подобрать цветовую температуру с учетом назначения конкретного помещения и вкусовых предпочтений. При этом в современных моделях с помощью пульта дистанционного управления можно легко корректировать световой оттенок. Данный тип люстр - универсальные осветительные приборы. Они могут использоваться одновременно в качестве основного и декоративного освещения.