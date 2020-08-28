Нюансы выбора напольной плитки

Напольная керамическая плитка - универсальное покрытие для пола, характеризующееся эстетичностью и хорошими эксплуатационными свойствами. В широком ассортименте данный материал предлагает компания КЕРАМИР.

Прежде всего, при выборе напольной керамической плитки нужно обратить внимание на показатель ее износостойкости. Выделяют 5 классов изделий:

1 и 2 класс. Это плитка, которую рекомендуют использовать в домашних условиях в кпомещениях с малой проходимостью. К примеру, это может быть пол в ванной комнате.

3 класс. Материал предназначен для укладки в помещениях с большей проходимостью и в тех местах, которые потребуется чаще мыть.

4 класс. Плитку используют в местах с большой проходимостью, к примеру, в прихожей.

5 класс. Материал используется в помещениях с повышенной проходимостью, как правило, это общественные заведения: магазины, рестораны и пр.

Для того чтобы не переплачивать, рекомендуется правильно рассчитать количество плитки. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на сайтах магазинов. Кроме того помогут в этом вопросе опытные менеджеры компаний.