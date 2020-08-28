28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Нюансы выбора напольной плитки

16:25 28.08.2020
0

Напольная плитка – красивый внешний вид с хорошими эксплуатационными свойствами.

Напольная керамическая плитка - универсальное покрытие для пола, характеризующееся эстетичностью и хорошими эксплуатационными свойствами. В широком ассортименте данный материал предлагает компания КЕРАМИР.

Прежде всего, при выборе напольной керамической плитки нужно обратить  внимание на показатель  ее износостойкости. Выделяют 5 классов изделий:

  • 1 и 2 класс. Это плитка, которую рекомендуют использовать в домашних условиях в кпомещениях с малой проходимостью. К примеру, это может быть пол в ванной комнате.
  • 3 класс. Материал предназначен для укладки в помещениях с большей проходимостью и в тех местах, которые потребуется чаще мыть.
  • 4 класс. Плитку используют в местах с большой проходимостью, к примеру, в прихожей.
  • 5 класс. Материал используется в помещениях с повышенной проходимостью, как правило, это общественные заведения: магазины, рестораны и пр.

Для того чтобы не переплачивать, рекомендуется правильно рассчитать количество плитки. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на сайтах магазинов. Кроме того помогут в этом вопросе опытные менеджеры компаний.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани
17:45 28-08-2020
Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани
БердскДва дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
17:45 28-08-2020
Два дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу
17:40 28-08-2020
3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу
Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
17:30 28-08-2020
Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
3 самых невыносимых знака зодиака. Их никто не может выносить долго - они всех "достанут"
17:29 28-08-2020
3 самых невыносимых знака зодиака. Их никто не может выносить долго - они всех
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
17:24 28-08-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России
17:17 28-08-2020
Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России
Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
17:15 28-08-2020
Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
Снизят ставку по ипотеке усыновителям сирот в России
17:00 28-08-2020
Снизят ставку по ипотеке усыновителям сирот в России
Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты
16:56 28-08-2020
Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты