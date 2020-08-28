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Лучшие игры для системы Андроид

16:27 28.08.2020
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Игры стали неотъемлемым атрибутом современного человека, имеющего смартфон.

Каждый день разработчики публикуют новые игры, придумывают что-то необычное и интересное. К слову, конкуренция сейчас очень большая, поэтому с каждым разом это становится сделать все труднее. Можно часами листать список игр, чтобы найти по-настоящему что-то интересное. Главное, чтобы игры были без вирусов и с запоминающимся сюжетом. Минус современных игр в том, что многие из них доступны платно или имеют платный контент. Обойти это поможет сайт https://whitegames.net/android/ со взломанными играми. А какие из них лучшие, расскажем ниже.

  • Grand Theft Auto: San Andreas. Да, это известная и легендарная игра теперь доступна на устройствах Андроид. Наверное, она не нуждается в представлении. Миллионы поклонников безумно были счастливы, узнав о том, что ГТА теперь может быть в смартфонах. Здесь много крутых тачек, интересные сюжетные линии, удобное управление, интерфейс настраивается под любой смартфон.
  • Эта игра из жанра приключений, имеет 2D пиксельную графику. Здесь можно создавать предметы, строить дома, убивать монстров, исследовать местность и многое другое. Чем-то игра похожа на Майнкраф, но здесь сюжет более закручен, больше монстров, боссов, которых не так просто убить.
  • Clash of Clans. На третьем месте оказывается стратегическая игра, которая сделана в мультяшном стиле. Она про войну, завоевание территорий и строительство своего города. Люди по всему миру играют в эту стратегию, участвуют в турнирах, строят деревню, зарабатывают улучшения и т.п.
  • Если любите строить и заниматься фермой, то эта игра создана для вас. Чем-то она напоминает SimCity, но в тоже время имеет абсолютно разный функционал. Здесь придется углубляться в экономику, градостроительство. Игра отлично увлечет и детей, и взрослых.
  • Need for Speed: Most Wanted. Этот список не был бы полным, если не гонки. Эта игра про стритрейсинг, дрифт, драйв и гонки. Можно разбить, поцарапать машину. Идеально для того, чтобы снять стресс.
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