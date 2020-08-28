Лучшие игры для системы Андроид

Каждый день разработчики публикуют новые игры, придумывают что-то необычное и интересное. К слову, конкуренция сейчас очень большая, поэтому с каждым разом это становится сделать все труднее. Можно часами листать список игр, чтобы найти по-настоящему что-то интересное. Главное, чтобы игры были без вирусов и с запоминающимся сюжетом. Минус современных игр в том, что многие из них доступны платно или имеют платный контент. Обойти это поможет сайт https://whitegames.net/android/ со взломанными играми. А какие из них лучшие, расскажем ниже.

Grand Theft Auto: San Andreas. Да, это известная и легендарная игра теперь доступна на устройствах Андроид. Наверное, она не нуждается в представлении. Миллионы поклонников безумно были счастливы, узнав о том, что ГТА теперь может быть в смартфонах. Здесь много крутых тачек, интересные сюжетные линии, удобное управление, интерфейс настраивается под любой смартфон.

Эта игра из жанра приключений, имеет 2D пиксельную графику. Здесь можно создавать предметы, строить дома, убивать монстров, исследовать местность и многое другое. Чем-то игра похожа на Майнкраф, но здесь сюжет более закручен, больше монстров, боссов, которых не так просто убить.

Clash of Clans. На третьем месте оказывается стратегическая игра, которая сделана в мультяшном стиле. Она про войну, завоевание территорий и строительство своего города. Люди по всему миру играют в эту стратегию, участвуют в турнирах, строят деревню, зарабатывают улучшения и т.п.

Если любите строить и заниматься фермой, то эта игра создана для вас. Чем-то она напоминает SimCity, но в тоже время имеет абсолютно разный функционал. Здесь придется углубляться в экономику, градостроительство. Игра отлично увлечет и детей, и взрослых.

Need for Speed: Most Wanted. Этот список не был бы полным, если не гонки. Эта игра про стритрейсинг, дрифт, драйв и гонки. Можно разбить, поцарапать машину. Идеально для того, чтобы снять стресс.