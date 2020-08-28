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Когда капитулирует COVID-19, дату назвал мэр Москвы

18:15 28.08.2020
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Сергей Семёнович Собянин пообещал, что совсем скоро.

Когда капитулирует COVID 19, дату назвал мэр Москвы
Собянин знает, когда уйдет коронавирус

Москва максимум в течение полугода победит коронавирус, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

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Откуда у Собянина такая уверенность?

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