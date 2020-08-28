Как правильно выбрать и купить металлопрокат

Перед оплатой полезно зайти на склад продукции и оценить хотя бы внешний вид.

Как выбрать металлопрокат

Вопрос выбора металлопроката актуален как для обывателей, которые раз в несколько лет делают небольшой ремонт на даче, так и для профессионалов, регулярно приобретающих сортовой, фасонный и листовой металл для дела. Металлопрокат нужен на стройке, частных автосервисах, мастерских и предприятиях, в сельском хозяйстве. Однако всегда есть вероятность купить, например, арматуру низкого качества.

На что следует обращать внимание при подборе любого проката?

В первую очередь – производитель. Чем больше опыта у завода и бренда, тем выше качество продукции. Производитель надежного уровня предоставляет сертифицирующие документы на металл. В них указываются характеристики металла и его свойства: прочность, вязкость, текучесть, удлинение и сужение. Паспорт продукции – ее лицо в цифрах и терминах.

Как контролируется качество? Об этом расскажет сайт или представитель производителя. Должен быть отдел качества, система менеджмента качества и достаточная оснащенность.

Гарантия на товар – гарантия спокойного вложения средств. Брак и отклонения случаются не только по умыслу, а по техническим причинам. Хорошо, если есть возможность возврата или обмена металла. На складе можно не увидеть трещину, а то и вовсе трещина выйдет наружу спустя время –такое бывает. Понимая это, покупателю могут идти навстречу и предлагать обмен.

Стоимость товара – важный момент. Перед покупкой нужно узнать о предложениях в разных местах, оценить соответствие цены и качества. Есть нечистые на руку перекупщики, предлагающие за бесценок не самый лучший швеллер, которому будет рад неопытный строитель. Надежный завод или склад себе такого не позволят. Временами можно найти акции или сезонные скидки – они делаются для улучшения движения товара. Но в целом важно осознавать: хороший материал стоит соответственно.

Перед оплатой полезно зайти на склад продукции и оценить хотя бы внешний вид. Погнутости, сильная ржавчина (именно сильная – налет не считается в силу склонности «свежего» металла окисляться), захламленность, отсутствие бирок – признаки недобросовестного реализатора. Перед отгрузкой можно заметить дефекты или брак. По первому требованию материал (даже простой стальной уголок) должны заменить.

Наличие продукции – интересный момент. Если чего-то нет – его либо хорошо разбирают, либо есть проблемы с поставками.

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