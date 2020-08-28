Где производят уплотнительные кольца круглого сечения

Производство уплотнительных колец круглого сечения на заводе РТИ QUERS

Уплотнительные кольца позволяют обеспечить 100% герметизацию механизмам и агрегатам. Они также решают такие задачи, как уменьшение давления и ликвидация зазоров в соединениях.

Очень часто импортное нестандартное оборудование требует использования уникальных уплотнителей. В таком случае мы предлагаем верное решение проблемы. Наша компания предлагает разработку уплотнительных колец круглого сечения с соответствием ГОСТу, но по индивидуальным чертежам.



Уплотнительные кольца

При изготовлении продукции специалистами соблюдаются требования стандартов качества ГОСТ и DIN 3771. В результате вы получаете надежные, прочные и долговечные уплотнительные кольца (РТИ).

Соответствие стандартам обеспечивается за счет следующих аспектов:

Правильный и тщательный подбор исходных материалов (резиновые смеси, добавки);

Отработанные и грамотно организованные процессы производства;

Контроль качества изделий на каждом этапе производства.

Завод РТИ КВЕРС учитывает каждый из указанных пунктов. Мы изготавливаем резинотехнические изделия методом точения на специально разработанных для этого станках и машинах. В нашем распоряжении оборудование с программным управлением (ЧПУ), которое выпущено нашими специалистами. Это позволяет создавать резиновые уплотнители в кратчайшие сроки и по самым выгодным ценам для вас. За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт https://quers.ru/, где можно выбрать наиболее удобную форму для связи. Регион обслуживания вся РОССИЯ!

Изготовленные по ГОСТ 9833 кольца резиновые уплотнительные круглого сечения востребованы в гидравлике и пневматике. Их используют для герметизации штоков и поршней.

Основным преимуществом колец, имеющих круглое сечение, является то, что под них можно использовать небольшие по размерам посадочные канавки. Данного типа уплотнители применяются для поршней различного диаметра с малым или длинным ходом.

При сотрудничестве с нашей компанией на кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения размеры устанавливает заказчик. Мы работаем по определенному алгоритму. Все начинается с вашего к нам обращения (звонок по телефону). Далее сотрудничество происходит по следующей схеме:

Составление технического задания для индивидуального заказа. Наши специалисты готовят «проект» будущего изделия посредством ваших чертежей и требований. Здесь же устанавливаются требования по размерам (индивидуальные либо стандарт);

Процесс изготовления. Здесь не требуется участия клиента. Производство резиновых уплотнителей осуществляется под полным контролем квалифицированных работников завода;

Сдача заказа и оплата. После того, как заказчик удостоверится в готовности изделия, происходит оплата по заказу.

Размеры по ГОСТу 9833 73

Размеры уплотнительных колец круглого сечения устанавливает ГОСТ 9833 73. Мы даем возможность заказа уплотнителей импортных типоразмеров

Din (1.8, 2.65, 3.55, 5.3, 7, 10, 12, 15 мм) и ISO (1.78, 2.62, 3.53, 5.33, 6.99, 10, 12, 15 мм).

Индивидуальный заказ в компании РТИ QUERS – это возможность получить кольца с необходимыми свойствами: повышенная эластичность, прочность, долговечность и т. д. За счет ввода в подготовленную смесь на основе резины специальных добавок готовые изделия получаются с улучшенными эксплуатационными свойствами в несколько раз.

Резиновые уплотнители, которые вы можете заказать у нас, выдерживают серьезные нагрузки в течение всего срока эксплуатации. Их можно применять в трубопроводах различного назначения (частного, муниципального и промышленного). Чтобы сделать заказ – звоните по указанному номеру на сайте компании.



ООО "КВЕРС"