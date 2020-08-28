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Развенчиваем мифы о гепатите С

16:30 28.08.2020
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Заболеть Hepatitis C может любой человек вне зависимости от того, какой образ жизни он ведет.

Развенчиваем мифы о гепатите С

Большинство из носителей не догадываются о том, что больны. Поэтому не проходят лечение, и могут заразить окружающих людей. Причиной такой ситуации стала низкая информированность населения об опасности гепатита С. В результате диагностика зачастую бывает поздняя, и болезнь сопровождается тяжелыми патологиями.

Много неверной информации про ВГС мешает вовремя определить болезнь.

Миф первый

Гепатит С является неизлечимой болезнью. Это не так. До 2013 года вылечить ВГС было сложно, так как применялась неэффективная интерфероновая терапия. Выздоравливала лишь половина пациентов. Побочных явлений настолько много, и они такие тяжелые, что люди бросали лечение из-за невозможности перенести их.

После того, как изобрели и синтезировали противовирусные препараты с прямым действием на вирусные частицы, ситуация поменялась коренным образом.

В основе всех препаратов находится действующее вещество Софосбувир, которое прекращает репликацию вируса с последующим его полным уничтожением.

Софосбувир в Питере в розничной торговле не найти. В онлайн-аптеке GepaNet лекарство можно приобрести по низкой цене в виде дженериков из Индии. Оригинальные американские медикаменты недоступны для обычных людей из-за баснословной стоимости.

Индийские препараты на основе Софосбувира излечивают гепатит С за 12-24 недели. Выздоравливают 97-99% людей, прошедших полный курс противовирусной терапии.

Миф второй

Заболевание характерно только для маргинальных представителей общественной жизни.

Это неправда. К большому сожалению, стопроцентной гарантии для каждого человека против заражения не существует. Инфекция HCV передается парентерально, при взаимодействии с кровью носителя. Поэтому рискуют заболеть ВГС такие категории населения:

  • посетившие маникюрные салоны, сделавшие татуировки, те, кто проколол пирсинг. Это возможно в заведениях, где не придерживаются необходимых санитарных норм, и не проводят надлежащую дезинфекцию инструментария после каждого клиента;
  • есть вероятность заражения в быту, при совместном пользовании предметами личной гигиены - бритвенными станками, ножницами, зубными щетками;
  • рискуют медицинские работники, и пациенты, которые контактируют с препаратами крови, не прошедшими проверку;
  • небольшая вероятность попадания инфекции существует при половом контакте с носителем вируса.

Миф третий

ВГС болеют только люди, у которых обнаружили ВИЧ. Неправда. Это два разных вируса, схожи только пути передачи болезни - через кровь. Именно поэтому гепатит С обнаруживается иногда как коинфекция ВИЧ.

Миф четвертый

Если кожа и белки глаз не пожелтели, все нормально, гепатита нет. Это не так. 80% людей не обнаруживают никаких симптомов и признаков длительное время, пока инфекция продолжает разрушительное действие на печень. Следует насторожится, когда присутствуют все признаки простудных заболеваний, а насморка и проблем с горлом нет;

Миф пятый

Гепатитом С можно инфицироваться через общение, пожатие рук, объятия.

Это неправда. Такой способ передачи характерен для другого вида Hepatitis - А. Вирус HCV передается только через контакт с кровью зараженного человека. Так что общение, совместные приемы пищи не опасны.

Развенчиваем мифы о гепатите С

Миф шестой

Вылечиться можно только лишь соблюдая здоровый образ жизни.

К сожалению, такие меры не уничтожают инфекцию. Это вирусное заболевание, которое можно уничтожить только медикаментозным способом при помощи эффективной антивирусной терапии.

Правильное питание, полноценный отдых, легкая гимнастика способствуют быстрейшему выздоровлению.

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