Аренда штробореза в Москве на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат

В наше непростое время строительная сфера все же продолжает развиваться стремительными темпами.

Вместе с тем совершенствуются правила возведения зданий, вспомогательных сооружений. В частности, технологические требования гласят о том, что подводимые коммуникации к домам, нежилым объектам (канализация, электричество, газ, водопровод), должны быть проложены в специальных сооружениях, которые называются штробами. Их могут выполнять в стенах, в земле с помощью специального инструмента – штробореза. Обычно данная техника применяется для прорезания борозд в твердых материалах (кирпич, бетон, камень и прочее).

Принцип работы штробореза

Данное устройство представляет собой большую болгарку высокой мощности. Органы управления инструментом, рабочие части – аналогичные. Но по сравнению с болгаркой штроборез имеет не один, а два установленных параллельно диска, которые ставятся на определенную глубину, расстояние. Соответственно, выполняются требуемые углубления на поверхностях, в которые прокладываются коммуникации.

Еще одна важная особенность штробореза – это платформа, которая оснащена направляющими роликами. С их помощью режущие части инструмента устанавливаются в нужном положении. Именно за счет правильной постановки режущего механизма можно за считанные часы выполнить штробу требуемых параметров.

Некоторые штроборезы дополнительно оснащаются пылесосом, системами защиты (если работы выполняются внутри помещения). Соответственно, данная техника может стоить очень дорого.

Преимущества аренды

Принимая во внимание высокую стоимость современного инструмента, возникает вопрос: уместно ли покупать такой товар для выполнения краткосрочных работ?

Очевидно, что самый оптимальный вариант – аренда штробореза.

Можно назвать большое количество преимуществ аренды инструмента по сравнению с его покупкой:

Экономия средств. Арендовать штробоез стоит в десятки раз дешевле, чем купить новый инструмент.

Арендатору не придется проводить обслуживание штробореза (это дело весьма дорогостоящее).

Техника будет доставлена специализированной компанией непосредственно на объект.

В конечном итоге, за небольшую плату можно арендовать штроборез мощностью от 900 Ватт до 2,5 киловатт (самая мощная техника используется профессиональными строительными бригадами).

Как и где арендовать инструмент

Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая выдает напрокат строительную технику. После чего нужно указать, какую работу предстоит выполнить арендованным штроборезом. Специалисты помогут подобрать инструмент согласно потребностям клиента. После этого начинается оформление документации, внесение оплаты за пользование техникой.

В качестве дополнения арендодатель предлагает за невысокую плату комплектующие к штроборезам, режущие части и прочее. Выбирая инструмент напрокат, рекомендуется отдавать предпочтение технике, оснащенной максимальным количеством дополнительных устройств (защита от пыли, осколков, от перегрева двигателя).

Брать инструмент в прокат экономически выгодно и обосновано. Только выдавать его должна надежная компания Беринапрокат, с хорошей репутацией и отзывами от клиентов. Тогда клиент будет уверен, что подвоха точно не предвидится.