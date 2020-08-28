28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска

Куда перенесут почту №9 из Микрорайона в Бердске, рассказали в мэрии

16:50 28.08.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Директор филиала АО «Почта России» Николай Новосельцев рассматривает предложения и подбирает помещение, соответствующее требованиям.

Куда перенесут почту №9 из Микрорайона в Бердске, рассказали в мэрии
Администрация города Бердска предложила площадки для размещения почтового отделения №9

Из-за аварийного состояния здания 15Б на улице Микрорайон почтовое отделение №9 временно переехало на улицу Пушкина, 175. Для дополнительного обслуживания граждан на Пушкина открыли четыре окна. Администрация города Бердска предложила частные площадки для размещения почтового отделения. Сейчас директор филиала АО «Почта России» Николай Новосельцев рассматривает предложения и подбирает помещение, соответствующее требованиям.

В июне 2020 года администрация города Бердска уведомила Николая Новосельцева о заключении независимой проектной организации, согласно которому состояние здания было признано аварийным. С уведомлением и рекомендацией принять меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности посетителей почтового отделения был направлен перечень предлагаемых площадок для размещения отделения.

Источник: berdsk.nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где сделать почту в Микрорайоне?

Аноним, 28 августа 2020 16:56
Было раньше отделение на Лунной 19,там сейчас что располагается кто нибудь знает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани
17:45 28-08-2020
Бросили коктейль Молотова в прохожую из окна высотки жители Кубани
БердскДва дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
17:45 28-08-2020
Два дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу
17:40 28-08-2020
3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу
Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
17:30 28-08-2020
Доказать диагноз Навального клинику Charite попросила генпрокуратура РФ
3 самых невыносимых знака зодиака. Их никто не может выносить долго - они всех "достанут"
17:29 28-08-2020
3 самых невыносимых знака зодиака. Их никто не может выносить долго - они всех
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
17:24 28-08-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России
17:17 28-08-2020
Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России
Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
17:15 28-08-2020
Забрался в садовый дом и украл 100 000 руб. из кошелька вор в Новосибирске
Снизят ставку по ипотеке усыновителям сирот в России
17:00 28-08-2020
Снизят ставку по ипотеке усыновителям сирот в России
Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты
16:56 28-08-2020
Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты