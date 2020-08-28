Куда перенесут почту №9 из Микрорайона в Бердске, рассказали в мэрии

Администрация города Бердска предложила площадки для размещения почтового отделения №9

Из-за аварийного состояния здания 15Б на улице Микрорайон почтовое отделение №9 временно переехало на улицу Пушкина, 175. Для дополнительного обслуживания граждан на Пушкина открыли четыре окна. Администрация города Бердска предложила частные площадки для размещения почтового отделения. Сейчас директор филиала АО «Почта России» Николай Новосельцев рассматривает предложения и подбирает помещение, соответствующее требованиям.

В июне 2020 года администрация города Бердска уведомила Николая Новосельцева о заключении независимой проектной организации, согласно которому состояние здания было признано аварийным. С уведомлением и рекомендацией принять меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности посетителей почтового отделения был направлен перечень предлагаемых площадок для размещения отделения.

Источник: berdsk.nso.ru